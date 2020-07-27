Идеальное варенье из вишни: как приготовить ароматную заготовку
Вишневое варенье является одним из самых популярных видов домашних заготовок. Его ценят за великолепный вкус, нежный аромат и полезные свойства.
В целом делают два вида варенья из вишни - с косточками и без них. Второй вариант более удобен для разнообразной выпечки.
Вишневое варенье с косточками
- Вишня - 500 г
- Сахар - 900 г
Сначала нужно простерилизовать банки и крышки. Затем перебрать ягоды, поотрывать хвостики и помыть их в нескольких водах. Слить воду. Засыпать вишню сахаром и тщательно перемешать. Если ягоды очень спелые, то делать все надо аккуратно.
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Примерно через полчаса вишня пустит сок. Как только он появился в большом количестве, включить плиту. Довести вишню до кипения. При этом нужно снимать пену ложкой или лопаткой.
Когда все остыло, снова положить сосуд на огонь. Варить 5 минут, затем отставить. Повторить процедуру третий раз. В последний раз кипящее варенье разложить по банкам и закрутить их.
"Королевское" вишневое варенье
- Вишни, очищенные от косточек - 1 кг
- Сахар - 1 кг
Прежде всего, хорошо промыть содой банки и крышки и стерилизовать их любым способом.
Вишни тщательно промыть, дать стечь воде. Очистить вишни от косточек. Засыпать ягоды сахаром в большой посуде. Дать постоять до тех пор, пока сахар не станет вишневого цвета, а ягоды не пустит сок.
Затем двумя руками аккуратно перетрясти миску из стороны в сторону, чтобы сахар опустился вниз.
Положить миску на огонь. Как только закипит, кипятить на маленьком огне 5 минут. Снять с огня и оставить на 3-5 часов. Второй раз снова поставить миску с вишневым вареньем на плиту, довести до кипения, варить на маленьком огне 5 минут, после чего также оставить на 3-5 часов. И в третий раз – аналогично.
Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам. Закатать банки стерилизованными крышками. Перевернуть их, накрыть теплым одеялом и дать медленно остыть.
Шоколадно-вишневое варенье
- Вишня без косточек - 500 г
- Сахар - 1 ст.
- Сок лимона - 1 ст. л.
- Шоколад горький черный - 100 г
- Ром темный или коньяк (по желанию) - 100 мл
- Вода - 50 мл
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Вишню без косточек высыпать в кастрюлю. Добавить воду, лимонный сок и сахар. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь, и влить ром или коньяк. Варить на небольшом огне минут 20-25, периодически помешивая.
Снять кастрюлю с огня и добавить поломанный на кусочки шоколад. Перемешать до его полного растворения. Остудить и можно лакомиться.
Такое варенье будет прекрасным соусом к оладьям, тостам и подобным вкусностеям.
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