Идеальное варенье из вишни: как приготовить ароматную заготовку

Невероятно вкусное и полезное варенье будет яркой ноткой в зимние дни.

Вишневое варенье является одним из самых популярных видов домашних заготовок. Его ценят за великолепный вкус, нежный аромат и полезные свойства.

В целом делают два вида варенья из вишни - с косточками и без них. Второй вариант более удобен для разнообразной выпечки.

Вишневое варенье с косточками

Вишня - 500 г

Сахар - 900 г

Сначала нужно простерилизовать банки и крышки. Затем перебрать ягоды, поотрывать хвостики и помыть их в нескольких водах. Слить воду. Засыпать вишню сахаром и тщательно перемешать. Если ягоды очень спелые, то делать все надо аккуратно.

Читайте такжеДомашний хот-дог: как приготовит вкусную закуску

Примерно через полчаса вишня пустит сок. Как только он появился в большом количестве, включить плиту. Довести вишню до кипения. При этом нужно снимать пену ложкой или лопаткой.

Когда все остыло, снова положить сосуд на огонь. Варить 5 минут, затем отставить. Повторить процедуру третий раз. В последний раз кипящее варенье разложить по банкам и закрутить их.

"Королевское" вишневое варенье

Вишни, очищенные от косточек - 1 кг

Сахар - 1 кг

Прежде всего, хорошо промыть содой банки и крышки и стерилизовать их любым способом.

Вишни тщательно промыть, дать стечь воде. Очистить вишни от косточек. Засыпать ягоды сахаром в большой посуде. Дать постоять до тех пор, пока сахар не станет вишневого цвета, а ягоды не пустит сок.

Затем двумя руками аккуратно перетрясти миску из стороны в сторону, чтобы сахар опустился вниз.

Положить миску на огонь. Как только закипит, кипятить на маленьком огне 5 минут. Снять с огня и оставить на 3-5 часов. Второй раз снова поставить миску с вишневым вареньем на плиту, довести до кипения, варить на маленьком огне 5 минут, после чего также оставить на 3-5 часов. И в третий раз – аналогично.

Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам. Закатать банки стерилизованными крышками. Перевернуть их, накрыть теплым одеялом и дать медленно остыть.

Шоколадно-вишневое варенье

Вишня без косточек - 500 г

Сахар - 1 ст.

Сок лимона - 1 ст. л.

Шоколад горький черный - 100 г

Ром темный или коньяк (по желанию) - 100 мл

Вода - 50 мл

Читайте такжеАроматное абрикосовое варенье: как приготовить сладкое лакомство

Вишню без косточек высыпать в кастрюлю. Добавить воду, лимонный сок и сахар. Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь, и влить ром или коньяк. Варить на небольшом огне минут 20-25, периодически помешивая.

Снять кастрюлю с огня и добавить поломанный на кусочки шоколад. Перемешать до его полного растворения. Остудить и можно лакомиться.

Такое варенье будет прекрасным соусом к оладьям, тостам и подобным вкусностеям.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram