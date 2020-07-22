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Ароматно-аппетитное лакомство на зиму: рецепты полезного варенья из малины

11:26, 22 июля 2020
Рецепты
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Полезное варенье из малины - рецепт / фото Shutterstock

Варенье из малины является одной из самых популярных сладких заготовок на зиму. И не зря, ведь оно имеет невероятный аромат, является очень вкусным, и что самое важное – варенье из малины имеет целебные свойства.

Малиновое вваривание на зиму

  • Малина - 1 кг
  • Сахар - 1 кг

Спелую малину аккуратно промыть в большой емкости с водой, удалить все лишнее, перебрать ягоды.

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Засыпать ягоды сахаром и оставить примерно на 8-9 часов. По истечении  указанного времени немного слить выделившийся сок и положить емкость на очень маленький огонь. Как только сахар полностью раствориться, прибавить огонь на максимум и варить в течение 7-10 минут. Выключить огонь и оставить ягодно-сахарную массу остывать.

Охлажденное варенье разложить по простерилизованным банкам, и закатать крышками. После двух недель малиновое варенье можно употреблять в пищу.

Варенье из малины и красной смородины

  • Малина - 1 кг
  • Красная смородина - 0,5 кг
  • Сахар - 1,5 кг

Малину перебрать и перетереть через сито или блендером. Добавить сахар, перемешать.

Перебрать и помыть смородину, удалить остатки воды. Перетереть с сахаром.

Как приготовить малиновое варенье / фото sm.news

Смородину положить на средний огонь и дать закипеть. Затем добавить малину и варить 5 минут, помешивая.

Готовое малиновое варенье со смородиной снять с огня и дать остыть. Разложить в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из малины и яблок

  • Малина - 1 кг
  • Яблоко - 500 г
  • Сахар - 1 кг
  • Гвоздика (бутоны) - 2 шт.
  • Корица (палочка, можно заменить на молотый) - 1 шт.
  • Ванильный сахар - 2 ч. л.
  • Имбирь свежий - 1 ч. л. (или 2 ч.л. молотого)

Малину засыпать сахаром и оставить, чтобы пустила сок. Яблоки очистить от кожуры и нарезать небольшими ломтиками.

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Добавить яблоки к малине. Бросить корицу и гвоздику, оставить на 20 минут-1 час, в зависимости от того, сколько времени имеется в распоряжении.

Поставить варенье на огонь. Как только оно закипит, добавить ванильный сахар и имбирь. Варить варенье 20 минут, периодически снимая пену.

Когда варенье будет готово, разложить по стерильным банкам и закатать крышками.

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