Необычное варенье из дыни: как приготовить яркую заготовку на зиму

Ароматное варенье готовится на основе дыни и сахарного сиропа.

Варенье из дыни является кулинарной редкостью. Это изысканный десерт с нежным ароматом дыни и бесподобным вкусом.

Готовится такое варенье на основе дыни и сахарного сиропа, но часто в него добавляют лимонный сок, ягоды, ваниль, корицу или имбирь.

Варенье из дыни

Дыня (мякоть) - 500 г

Сахар - 200 г

Кардамон (коробочки) - 2 шт.

Бадьян - 1 шт.

Лимон (сок и цедра) - 1 шт.

Мякоть дыни очистить от кожуры, нарезать кубиками.

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В эмалированную посуду положить мякоть дыни, сахар, семена кардамона, очищенные от коробочек, звездочку бодяну, цедру и сок одного лимона.

На медленном огне довести варенье до кипения, постоянно помешивая, проварить до полного растворения сахара, убрать чашку с огня и оставить остывать.

На следующий день довести варенье до кипения на медленном огне и проварить 5-8 минут. Через день еще раз довести варенье до кипения и проварить 5-8 минут.

Вареньем можно лакомиться сразу, а можно закрыть на зиму. В таком случае в горячем виде нужно разложить его в стерилизованные банки, герметично закрыть и хранить в темном месте.

Варенье из дыни с апельсином

Дыня (мякоть) - 1 кг

Апельсины - 150 г

Ваниль (стручок) - 1 шт.

Сахар - 750 г

Вода - 150 мл

Нарезать дыню кубиками средних размеров.

Хорошо помыть апельсин, чтобы смыть с поверхности шкурки все вредные вещества. Тонким слоем срезать с апельсина кожицу, стараясь не затронуть белый слой, который придаст варенью ненужную горчинку. Мелко нарезать цедру, а апельсин очистить и выжать из него сок.

В большую кастрюлю насыпать сахар, налить воду и выложить нарезанную дыню. Добавить апельсиновую цедру и апельсиновый сок. Ванильный стручок разделить пополам, соскрести семена и добавить его в кастрюлю с другими ингредиентами. Бросить туда же и половинки стручка.

Поставить кастрюлю на медленный огонь, довести ее содержимое до кипения, варить в течение 50 минут, часто перемешивая. Делать это лучше всего деревянной ложкой.

Пока варится варенье, стерилизовать банки и крышки.

Готовое варенье горячим разложить по банкам, закатать крышками и перевернуть вверх дном. Укутать пледом и оставить на сутки остывать. Затем варенье можно убрать в кладовку или погреб на хранение.

Варенье из дыни и малины

Малина - 800 г

Дыня (мякоть) - 1500 г

Лимон - 2 шт.

Лайм - 1 шт.

Сахар коричневый - 200 г

Сахар - 1800 г

Лимоны, лайм, дыню и малину вымыть и обсушить.

Из лимонов и лайма снять цедру, сок отжать. Цедру залить отжатым соком и засыпать коричневым сахаром, отставить на час настаиваться.

Дыню разрезать пополам, очистить от семян, нарезать на кусочки, удалить кожицу, а мякоть нарезать небольшими кубиками.

Цедру с коричневым сахаром переложить в кастрюлю, залить 200 мл воды, всыпать оставшийся сахар, перемешать и на среднем огне довести до кипения.

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Высыпать в кипящий сироп кусочки дыни, снова довести до кипения и варить в течение 5 минут. Добавить малину и проварить еще 5 минут, периодически снимая пену.

Дать остыть, отставив на 5-6 часов. Затем снова положить на огонь и варить с момента закипания 20 минут. Дать остыть и разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками, хранить в прохладном месте.

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