Невероятное варенье из слив: рецепты сладкой заготовки на зиму

Сливовое варенье получается наваристым, очень красивого цвета и чрезвычайно ароматным.

Вкусное сливовое варенье приготовить своими руками – это просто!

Готовят его из фруктов любых сортов. Варить сливы можно как целиком, так и разрезав пополам. Возможны также варианты варенья из слив с косточками и без них.

Варенье из слив

Сливы - 1 кг

Вода - 650 мл

Сахар - 1,5 кг

Часть сахара (800 г) растворить в двух стаканах воды, довести до кипения. Затем горячим сиропом следует залить плоды слив, после чего необходимо выдержать 4-5 часов, чтобы они пропитались им.

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Варить сливу нужно с выдержками в несколько приемов. Первую варку следует проводить очень осторожно, чтобы не лопнула кожура. Если сливы очень нежные, лучше не доводить их до кипения, а выдерживать 5-7 минут при температуре 90°С. Затем нужно выдержать около 8 часов.

Далее, в зависимости от состояния плодов, сливы нужно варить два или три раза с выдержкой. Перед 2-й или 3-й варкой добавить сироп, приготовленный из остатков сахара и воды.

Мелкие сливы нет необходимости выдерживать, а варить их сразу после первого, второго приема.

Варенье из слив без косточек

Сливы - 2 кг

Сахар - 2,6 кг

Вода - 800

Сливы хорошо промыть и высушить. Затем удалить плодоножки, разрезать плоды пополам и вынуть косточки.

Приготовить сироп, смешав воду и сахар в кастрюльке, поставить на средний огонь и нагревать до тех пор, пока не растворится весь сахар.

Залить половинки плодов горячим сиропом.

Сливовое варенье варить в три-четыре приема, чередуя его варку на протяжении 10 минут с выстаиванием по 8 часов.

Сварив варенье дать ему немного остыть, а затем выложить в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Сливовое варенье с шоколадом

Сливы - 3 кг

Сахар - 1 кг

Какао-порошок - 100 г

Сливочное масло - 300 г

Горький шоколад - 100 г

Сливы очень мелко порезать, засыпать сахаром и дать постоять 2-3 часа. После этого проварить сливы 10 минут и дать остыть.

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Вскипятить сливы снова, добавить сливочное масло и варить 10 минут, остудить. Затем еще раз вскипятить сливы, добавить плитку горького шоколада и какао-порошок, варить в течение 10 минут.

Готовое варенье разлить в банки и закатать.

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