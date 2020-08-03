Ароматное варенье из груш: рецепты невероятной фруктовой вкусности

Такое варенье хорошо сочетается с чаем.

Грушевое варенье - замечательная замена свежим фруктам на зиму, ведь в холодное время года организм очень нуждается в витаминах.

Варенье из груш получается ароматным и сладким. Часто к нему также добавляют лимонную кислоту или лимоны. Приготовленное варенье будет хорошим дополнением к чаю или же его можно использовать для выпечки.

Варенье из груш

Груши - 1 кг

Сахар - 1 кг

Вода - 1-1,5 склянки

Лимонная кислота (на 1 кг варенья) - 3 г

Груши взять и помыть. Очистить их от кожуры, разрезать на дольки, удалив сердцевину.

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Выложить груши в емкость. Залить их холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения, проварить 10-15 минут в кипящей воде, на среднем огне.

Откинуть их на дуршлаг, охладить. Оставшуюся после бланширования воду можно использовать для приготовления сиропа.

Приготовление сиропа. Для этого смешать в миске воду и сахар.

Поставить емкость на огонь, довести до кипения, помешивая, на среднем огне.

Сахарным сиропом залить груши и оставить на 3-4 часа.

Затем нагреть до кипения на слабом огне, прокипятить 5-7 минут, выдержать 6-8 часов и снова варить несколько минут. Всего осуществить 3-4 варки.

В конце приготовления варенья из груш добавить лимонную кислоту.

Варенье грушевое с лимоном

Груши - 1 кг

Сахар - 1 кг

Лимон - 1 шт.

Вода - 200 г

Вскипятить чайник. Груши вымыть, очистить, освободить от сердцевины с семенами, нарезать крупными дольками.

Лимоны вымыть, нарезать кружочками, удалить семена. Залить их кипятком, варить 3 минуты.

Отвар слить в миску, добавить туда же сахар и приготовить на нем сахарный сироп (довести до кипения). Кипящим сиропом залить подготовленные груши и лимонные кусочки, выдержать 1 час.

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Тем временем тщательно промыть банки, простерилизовать любым способом.

Будущее варенье положить на медленный огонь и варить до готовности - пока кусочки груш не станут прозрачными (около 60 минут).

Горячее варенье разлить в стерилизованные банки и закатать их.

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