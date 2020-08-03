Ароматное варенье из груш: рецепты невероятной фруктовой вкусности
Грушевое варенье - замечательная замена свежим фруктам на зиму, ведь в холодное время года организм очень нуждается в витаминах.
Варенье из груш получается ароматным и сладким. Часто к нему также добавляют лимонную кислоту или лимоны. Приготовленное варенье будет хорошим дополнением к чаю или же его можно использовать для выпечки.
Варенье из груш
- Груши - 1 кг
- Сахар - 1 кг
- Вода - 1-1,5 склянки
- Лимонная кислота (на 1 кг варенья) - 3 г
Груши взять и помыть. Очистить их от кожуры, разрезать на дольки, удалив сердцевину.
Читайте такжеНеповторимый вкус детства: рецепт домашнего печенья "Орешки"
Выложить груши в емкость. Залить их холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения, проварить 10-15 минут в кипящей воде, на среднем огне.
Откинуть их на дуршлаг, охладить. Оставшуюся после бланширования воду можно использовать для приготовления сиропа.
Приготовление сиропа. Для этого смешать в миске воду и сахар.
Поставить емкость на огонь, довести до кипения, помешивая, на среднем огне.
Сахарным сиропом залить груши и оставить на 3-4 часа.
Затем нагреть до кипения на слабом огне, прокипятить 5-7 минут, выдержать 6-8 часов и снова варить несколько минут. Всего осуществить 3-4 варки.
В конце приготовления варенья из груш добавить лимонную кислоту.
Варенье грушевое с лимоном
- Груши - 1 кг
- Сахар - 1 кг
- Лимон - 1 шт.
- Вода - 200 г
Вскипятить чайник. Груши вымыть, очистить, освободить от сердцевины с семенами, нарезать крупными дольками.
Лимоны вымыть, нарезать кружочками, удалить семена. Залить их кипятком, варить 3 минуты.
Отвар слить в миску, добавить туда же сахар и приготовить на нем сахарный сироп (довести до кипения). Кипящим сиропом залить подготовленные груши и лимонные кусочки, выдержать 1 час.
Читайте такжеКак приготовить дома чизкейк: пошаговый рецепт
Тем временем тщательно промыть банки, простерилизовать любым способом.
Будущее варенье положить на медленный огонь и варить до готовности - пока кусочки груш не станут прозрачными (около 60 минут).
Горячее варенье разлить в стерилизованные банки и закатать их.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram