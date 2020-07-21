Ароматное абрикосовое варенье: как приготовить сладкое лакомство

Солнечное варенье внесет яркую летнюю нотку в холодные зимние будни.

Абрикосовое варенье – очень вкусное, яркое и ароматное.

Варить абрикосы можно целиком, половинками, порезав на мелкие кубики или даже в виде пюре. Разнообразить его можно, добавив орехи, изюм, мяту или лимон.

Варенье из абрикосов пятиминутка

Абрикосы - 1,5 кг

Сахар - 1,5 кг

Абрикосы вымыть, немного обсушить, разрезать на половинки и вынуть косточки. Если абрикосы крупные, можно разрезать каждую на несколько частей.

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В большую кастрюлю выложить абрикосы слоями, чередуя с сахаром. Кастрюлю накрыть крышкой и убрать в холодильник на ночь.

На утро абрикосы должны дать сок. Положить их кастрюлю с абрикосами на плиту. Довести до кипения на среднем огне, после чего уменьшить огонь и варить абрикосы 5 минут. Снять кастрюлю с плиты, дать варенью постоять 2-3 часа.

Затем снова довести до кипения и варить абрикосы 5 минут, дать постоять несколько часов. Повторить то же самое в третий раз. После этого горячее варенье разлить по стерилизованным банкам, закрыть крышками и дать остыть в тепле. Хранить варенье в темном и прохладном месте.

Абрикосовое варенье с желатином

Абрикосы - 1 кг

Сахар - 400 г

Желатин быстрорастворимый - 15 г

Абрикосы перебрать, залить холодной водой и хорошо вымыть. Удалить из плодов косточки и разделить их на две половинки.

Сахар соединить с желатином и перемешать.

В кастрюлю, в которой будет готовиться варенье, выложить слоями кусочки абрикосов, каждый новый слой пересыпая сахаром.

Накрыть кастрюлю марлей и оставить на 5-6 часов при комнатной температуре. За это время абрикосы пустят сок, а сахар практически полностью растворится.

На среднем огне довести содержимое кастрюли до кипения. Проварить 5-6 минут на очень медленном огне, аккуратно наклоняя кастрюлю то в одну сторону, то в другую, чтобы не повредить плоды.

Готовое варенье разлить по чистым, предварительно стерилизованным банкам. Накрыть банки обработанными крышками и сразу закатать. Перевернуть их поддонами вверх, укутать теплым пледом и дать полностью остыть. После охлаждения перенести варенье в сухое прохладное место.

Абрикосовое варенье с грецким орехом

Абрикосы - 400 г

Грецкий орех - 100 г

Сахар - 300 г

Абрикосы помыть, удалить косточки. Каждую половинку плода разделить на четыре-пять кусочков. Пересыпать сахаром и оставить при комнатной температуре на 30-60 минут, до выделения сока.

Тем временем ядра грецкого ореха подсушить на горячей сковороде в течение 3-4 минут, встряхнув жесткую оболочку.

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Абрикосы со сладким соком переложить в емкость для варки.

Вскипятить, уменьшить нагрев и уваривать около 30 минут, периодически размешивая. Кусочки плодов должны стать прозрачными.

Бросить орехи, раздробив как угодно. Вскипятить, варить еще 5-10 минут.

Перелить горячее абрикосовое варенье в стерильную банку, герметично закрыть. Закутать пледом и охладить. Хранить его в прохладном помещении.

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