Печеночный торт - вкусное мясное блюдо. Представляет собой оно печеночные коржи, чаще всего смазанные чесночно-майонезным соусом.
Готовят коржи для него из свиной, куриной или говяжьей печени. Рецепт приготовления печеночного торта во всех случаях будет похожим.
Торт печеночный
- Печень говяжья - 0,5 кг
- Лук репчатый - 3 шт.
- Молоко - 300 мл
- Мука пшеничная - 200 г
- Яйцо куриное - 4 шт. (в тесто-3 шт., для украшения - 1 шт.)
- Майонез - 300 г
- Чеснок - 6-8 шт.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Масло растительное - в тесто 1 ст. л.
Печень и лук пропустить через мясорубку. Добавить соль, перец, молоко, яйца, муку и масло. Все перемешать.
Обжарить блины с обеих сторон и выложить их друг на друга.
Чеснок пропустить через пресс и соединить с майонезом.
Намазать блины майонезом с чесноком. Украсить тертым яйцом и зеленью.
Печеночный торт с морковью и луком
- Куриная печень - 500 г
- Сметана - 2 ст. л.
- Яйца - 2 шт.
- Мука - 80 г
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Морковь - 450 г
- Лук репчатый - 200 г
- Соль - по вкусу
- Майонез - 100 г
- Чеснок - 2 зубчика
Морковь очистить и натереть на терке. Лук очистить, мелко нарезать. Выложить овощи на сковороду, посолить и тушить до готовности. При этом можно добавить пару ложек масла или небольшой кусочек сливочного масла.
Куриную печень промыть под холодной проточной водой. Оставить ее на некоторое время в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода. Измельчить печень в чаше блендера. Затем добавить два яйца и две ложки сметаны. Посолить, перемешать с помощью блендера.
Вылить полученную смесь в глубокую миску. Насыпать полстакана муки, перемешать. Тесто должно получиться густым, примерно как на оладьи.
На разогретую сковороду налить немного масла. Налить половником печеночное тесто. Обжарить коржи с двух сторон. Выложить их стопкой, дать немного остыть.
Очистить два зубчика чеснока, пропустить их через пресс и смешать с майонезом. Полученной смесью смазать корж. Выложить поверх примерно пару столовых ложек тушеных овощей. Равномерно распределить их по всей поверхности коржа.
Выложить следующий корж. Так же смазать майонезом с чесноком. Затем снова слой овощей. И так – со всеми коржами.
Украсить верх торта рубленой зеленью. Можно также украсить тертым сыром или натереть вареное яйцо.
Печеночный торт с грибами
- Печень - 1 кг
- Яйца - 4 шт.
- Грибы - 400 г
- Лук - 2 шт.
- Майонез - по вкусу
- Масло - 1 ст. л.
- Молоко - 100 мл
- Мука - 60 г
- Соль, перец - по вкусу
Печень и лук перекрутить через мясорубку или блендер. Добавить 2 яйца, муку и соль. Перемешать.
Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдИз этой смеси выпечь на масле коржи. Обжарить на той же сковороде грибы. Посолить, поперчить. По желанию можно обжарить их вместе с луком и морковью.
Отварить 2 яйца, они будут на украшение торта.
Промазать каждый корж сначала майонезом, а затем грибной начинкой. Закрыть сверху следующим коржом, и так до конца. Оставим торт настаиваться в холодильнике хотя бы на полчаса. Отварными яйцами посыпать торт сверху.
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