Эта закуска частый гость на любом торжестве.

Печеночный торт - вкусное мясное блюдо. Представляет собой оно печеночные коржи, чаще всего смазанные чесночно-майонезным соусом.

Готовят коржи для него из свиной, куриной или говяжьей печени. Рецепт приготовления печеночного торта во всех случаях будет похожим.

Торт печеночный

Печень говяжья - 0,5 кг

Лук репчатый - 3 шт.

Молоко - 300 мл

Мука пшеничная - 200 г

Яйцо куриное - 4 шт. (в тесто-3 шт., для украшения - 1 шт.)

Майонез - 300 г

Чеснок - 6-8 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - в тесто 1 ст. л.

Печень и лук пропустить через мясорубку. Добавить соль, перец, молоко, яйца, муку и масло. Все перемешать.

Обжарить блины с обеих сторон и выложить их друг на друга.

Чеснок пропустить через пресс и соединить с майонезом.

Намазать блины майонезом с чесноком. Украсить тертым яйцом и зеленью.

Печеночный торт с морковью и луком

Куриная печень - 500 г

Сметана - 2 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Мука - 80 г

Растительное масло - 2 ст. л.

Морковь - 450 г

Лук репчатый - 200 г

Соль - по вкусу

Майонез - 100 г

Чеснок - 2 зубчика

Морковь очистить и натереть на терке. Лук очистить, мелко нарезать. Выложить овощи на сковороду, посолить и тушить до готовности. При этом можно добавить пару ложек масла или небольшой кусочек сливочного масла.

Куриную печень промыть под холодной проточной водой. Оставить ее на некоторое время в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода. Измельчить печень в чаше блендера. Затем добавить два яйца и две ложки сметаны. Посолить, перемешать с помощью блендера.

Вылить полученную смесь в глубокую миску. Насыпать полстакана муки, перемешать. Тесто должно получиться густым, примерно как на оладьи.

На разогретую сковороду налить немного масла. Налить половником печеночное тесто. Обжарить коржи с двух сторон. Выложить их стопкой, дать немного остыть.

Очистить два зубчика чеснока, пропустить их через пресс и смешать с майонезом. Полученной смесью смазать корж. Выложить поверх примерно пару столовых ложек тушеных овощей. Равномерно распределить их по всей поверхности коржа.

Выложить следующий корж. Так же смазать майонезом с чесноком. Затем снова слой овощей. И так – со всеми коржами.

Украсить верх торта рубленой зеленью. Можно также украсить тертым сыром или натереть вареное яйцо.

Печеночный торт с грибами

Печень - 1 кг

Яйца - 4 шт.

Грибы - 400 г

Лук - 2 шт.

Майонез - по вкусу

Масло - 1 ст. л.

Молоко - 100 мл

Мука - 60 г

Соль, перец - по вкусу

Печень и лук перекрутить через мясорубку или блендер. Добавить 2 яйца, муку и соль. Перемешать.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдИз этой смеси выпечь на масле коржи. Обжарить на той же сковороде грибы. Посолить, поперчить. По желанию можно обжарить их вместе с луком и морковью.

Отварить 2 яйца, они будут на украшение торта.

Промазать каждый корж сначала майонезом, а затем грибной начинкой. Закрыть сверху следующим коржом, и так до конца. Оставим торт настаиваться в холодильнике хотя бы на полчаса. Отварными яйцами посыпать торт сверху.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН