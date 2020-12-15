Основное блюдо, закуски и, конечно, десерт – такие блюда обычно готовят к новогоднему празднику.

Уже немного времени осталось до наступления Нового 2021 года. В череде предновогодних забот важным пунктом является составление праздничного меню.

Читайте такжеРождественский штоллен: как приготовить праздничную немецкую выпечкуСледующий год будет проходить под покровительством Белого металлического Быка. Это довольно консервативное в своих гастрономических предпочтениях животное, что проявляется в способах приготовления блюд и выборе продуктов для них.

Так, из меню следует исключить блюда из говядины и телятины. Зато лучше приготовить баранину, курицу, индейку. Также можно запечь утку, кролика или гуся. Конечно же, на праздничном столе должны быть оригинальные и вкусные закуски. И не стоит забывать о десерте – праздничный стол может украшать любимый торт, пирожное или самодельные конфеты, которые станут прекрасным завершением праздничной ночи.

Утка в рукаве в духовке

Утка - 2 кг

Апельсины - 1,5 шт.

Специи для утки - 1 ч. л.

Для маринада

Лимон - 1,5 шт.

Соус соевый - 80 мл

Майонез - 1 ст. л.

Мед - 3 ст. л.

Имбирь молотый - 1 ч. л.

Чеснок - 3 зубчика

Приготовление маринада. Из лимона выжать сок. Добавить имбирь, мед и соевый соус, перемешать.

Нагреть смесь в микроволновой печи до растворения меда. Добавить измельченный чеснок и майонез. Хорошо перемешать и дать настояться 30-40 минут.

Утку обмазать маринадом. Поместить в рукав для запекания, завязать пакет только с одной стороны и оставить мариноваться на 4-6 часов в холодильнике. Во время маринования переворачивать и встряхивать утку несколько раз.

Достать утку из пакета, отрезать сустав возле крыльев. Посыпать птицу специями. Фаршировать кусочками апельсинов.

Снова поместить в пакет, завязать с двух сторон ниткой. Сделать несколько проколов в пакете иглой.

Запекать утку в духовке при 180°С в течение 1 час и 50 минут. На каждый килограмм птицы требуется 1 час запекания. Затем разрезать пакет и запекать еще 10 минут.

Гармошка из свинины в духовке

Свинина (карбонад) - 1,3 кг

Помидор - 1 шт.

Сыр твердый - 100 г

Соевый соус - 2 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Приправа для мяса - по вкусу

Чеснок - 5-7 зубчиков

Мясо вымыть и обсушить. Сделать разрезы на расстоянии 1 см, но не до конца, чтобы получилась гармошка.

Мясо натереть солью, перцем и приправой, включая разрезы. Выложить в форму и полить соевым соусом. Растереть соус руками между складками.

Пластинками нарезать помидор и сыр. В складки мяса вложить по пластинке сыра и помидора. Нарезать пластинками чеснок и также добавить его между складками.

Форму накрыть фольгой и отправить гармошку из свинины в духовку, разогретую до 180°С, на 1,5 часа. По истечении указанного времени, снять фольгу, убедиться, что мясо готово, и подрумянить до желаемого цвета корочки. Слегка остудить мясо, нарезать на порционные куски и подать к столу.

Мясо по-французски с ананасами

Свинина корейка или мякоть - 600 г

Кольца консервированного ананаса - 8 шт.

Майонез - 8 ст. л.

Репчатый лук - 3 шт.

Твердый сыр - 200 г

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Нарезать свинину на порционные куски. Ананасовые колечки просушить от сиропа.

Лук нарезать кольцами или полукольцами. Каждый кусок мяса отбить, не забыв посолить и поперчить.

В форму выложить лук, затем куски мяса, смазать каждый из них майонезом. На мясо разложить кольца ананасов, их тоже чуточку смазать майонезом.

Далее засыпать каждый кусок мяса с ананасовым кольцом, твердым натертым на крупной терке сыром. В предварительно разогретой духовке до 180°С запекать мясо по-французски в течение около 40 минут. Накрывать мясо ни крышкой, ни фольгой не нужно.

Запеченный лосось со сливками

Филе лосося - 750 г

Сливки - 250 мл

Укроп - по вкусу

Лук-порей - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - 0,25 ч. л.

Лимонная цедра - 0,25 ч. л.

Филе лосося промыть и обсушить, нарезать на 4 порции.

Промыть укроп и лук-порей, обсушить. Нарубить мелко укроп, нашинковать мелко лук-порей.

Лосось выложить в форму для запекания, посолить, поперчить. Сбрызнуть лимонным соком лосось. Присыпать укропом и посеченным пореем, залить сливками. Прогреть духовку до 180°С и запекать рыбку 12 минут.

Тарталетки с красной рыбой

Тарталетки - 10 шт.

Сыр Сливочный плавленый - 100 г

Семга слабосоленая - 100 г

Огурец свежий - 1 шт.

Укроп - небольшой пучок

Майонез - по вкусу

Семгу нарезать крупными кубиками, а огурец мелкими.

Плавленый сыр смешать с мелко нарезанным укропом. Можно добавить немного майонеза.

На дно тарталеток в центр положить кусочек семги, вокруг разместить кусочки нарезанного огурца. Сверху покрыть сливочным сыром и из ломтиков огурца сделать что-то похожее на цветок.

В центре тарталеток разместить полоски красной рыбы и можно подавать к столу.

Куриное филе в духовке

Куриное филе - 800 г

Чеснок - 4 зубчика

Специи сухие - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Перец черный молотый - 0,25 ч. л.

Куриная грудка должна быть свежая, не замороженная. Промыть ее под проточной холодной водой и обсушить полотенцем или салфетками. Разрезать каждый кусочек филе вдоль пластами толщиной 1 см. С помощью кулинарного молотка через пленку не сильно отбить каждый кусочек с двух сторон.

Каждый кусочек обтереть с двух сторон солью и перцем. На стол расстелить кусочек фольги и выложить внахлест куриное филе, чтобы получился единый пласт без промежутков.

Чеснок очистить от шелухи и мелко порезать. Равномерно распределить его по куриному филе. Посыпать выбранными специями или сухими травами. Аккуратно скрутить в рулет. Он должен получиться плотным, хорошо держать форму.

Рулет завернуть в два слоя фольги, выложить в форму для запекания или противень. Запекать рулет в предварительно разогретой до 200°С духовке 40-45 минут.

Готовый рулет вынуть из духовки и дать немного остыть. Остывший он аккуратнее нарезается.

Салат "Гранатовый браслет"

Говядина вареная - 250 г

Свекла крупная - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Картофель - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Гранат - 1 шт.

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

Масло подсолнечное - для жарки

Лук нарезать кубиками и немного обжарить до прозрачности на масле.

Сварить все овощи и яйца. Натереть все отдельно на терке. Говядину нарезать кубиками.

В центр большой плоской тарелки положить стакан и вокруг него кольцом выложить морковь, смазать майонезом и выложить далее половину мяса. Также смазать майонезом.

Далее выложить картофель, смазать майонезом. Следующим слоем выложить половину свеклы, затем обжаренный лук. Смазать майонезом.

Теперь очередь второй половины мяса. Сверху снова нанести майонез. Далее выложить яйца и смазать их майонезом.

Завершить сборку салата свекольным слоем и смазать майонезом.

Оформить верх салата гранатовыми зернами. Можно разложить хаотично, а можно рядами. Оставить салат на час для пропитки, а затем извлечь из центра стакан.

Торт "Рафаэлло"

Для бисквита

Яйца куриные крупные - 8 шт.

Мука пшеничная - 150 г

Ванильный экстракт - 2 ч. л.

Сахарная пудра - 130 г

Соль - щепотка

Для крема и украшения

Сливочный сыр - 250 г

Творог мягкий - 340 г

Сахарная пудра - 180 г

Кокосовая стружка белая - 100 г

Лимонная цедра свежая - 1 ст. л.

Лимонный сок - 2 ч. л.

Ванильный экстаркт - 1 ч. л.

Конфеты Рафаэлло - 150 г

Первым делом следует включить духовку на 180-190°С.

Приготовление бисквита. Разделить сахарную пудру на две части и отделить белки яиц от желтков. С первой частью пудры и щепоткой соли взбить белки на пышную пену до состояния мягких пиков.

Читайте такжеВкусные салаты с креветками: рецепты яркого и оригинального блюдаВ другой посуде взбить желтки с оставшейся частью сахарной пудры до побеления и увеличения объема в два раза.

К взбитым желткам просеять муку и добавить 1/3 от всего объема взбитых белков. Еще раз взбить все миксером. В полученную смесь венчиком аккуратно вмешать оставшиеся взбитые белки.

Разъемную форму диаметром 21-22 см смазать кусочком масла и обсыпать мукой. Аккуратно вылить в форму тесто и отправить форму в духовку на 25-30 минут.

Выпекать бисквит до пробы на сухую лучину. Выключить духовку, остудить в ней бисквит и затем аккуратно вытащить его из формы. Убрать бисквит на несколько часов в холодильник.

Затем разрезать его острым ножом на три одинаковые коржи.

Приготовление крема. В глубокой миске взбить творог с сахарной пудрой, ванильным экстрактом и сливочным сыром. Если крем получается густым, можно добавить немного сгущенного или концентрированного молока.

Добавить в крем 4 ст. л. измельченной кокосовой стружки, лимонную цедру и лимонный сок. Еще раз все сбить.

Смазать кремом бисквитные коржи. Бока и верх торта также смазать кремом, а в завершение украсить торт конфетами и оставшейся кокосовой стружкой. При желании можно добавить и другого декора, например кондитерских бусин. Убрать торт на 3-4 часа в холодильник, затем подавать к столу.

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Автор: УНИАН