У каждого из нас на кухне есть запасы чая, круп или специй. И весьма неприятно вдруг обнаружить, что там завелись вредители. Причем, пищевая моль - это не только бабочки, но и куколки, и личинки. Сегодня мы поделимся советами, какие средства от пищевой моли считаются наиболее действенными.
- Что такое пищевая моль и откуда она берется
- Чем можно вывести пищевую моль - методы
- Как избавиться от пищевой моли народными средствами
- Не лучшие средства от пищевой моли - перечень
Ранее мы рассказывали, как правильно хранить крупы и макароны от жучков.
Что такое пищевая моль и откуда она берется
Пищевая моль - это серая бабочка, пик активности которой приходится на ночное время суток. Живет такой "зверь" максимум три недели, но за этот период успевает отложить много яиц. Взрослая особь моли, попадая в крупу, производит личинки. Сама она ничего не ест - продукцию уничтожают новые особи, причем, довольно быстро.
Если вы обнаружите в крупах такое соседство, то не переживайте - дело не в вас. Зачастую пищевая моль появляется в магазине, а вы оттуда в пакетах приносите ее домой. Главный признак наличия моли - мелкая паутинка и червячки желтого цвета.
Чем можно вывести пищевую моль - методы
В первую очередь нужно помнить, что такое создание Божие очень любит влагу и невентилируемые помещения. Именно поэтому важно правильно хранить крупы и сразу из заводской упаковки пересыпать их в стеклянные или жестяные банки.
Читайте такжеКак быстро засолить скумбрию, селедку или красную рыбу: простые советыДальше необходимо провести ревизию всей продукции. Если вы заметили хотя бы малейшие признаки моли - выбрасывайте пакет и не жалейте. Употребление круп, пораженных вредителями, опасно для здоровья даже после термической обработки.
В случае, если вы всё-таки решили попытаться реанимировать крупу, высыпьте ее на тарелку и поставьте в микроволновку на 20 минут. Также можно положить в морозилку на 2-3 часа. Этот же метод подходит в качестве профилактики только что купленного товара.
Регулярно промывайте шкафчики мыльным раствором или моющими средствами. Затем вытирайте насухо и оставляйте дверцу открытой, чтобы проветрить. Желательно еще открыть окно - моль боится прохлады.
Как избавиться от пищевой моли народными средствами
Для тех, кто готов начинать борьбу с молью при помощи "бабушкиных" методов, рекомендуем следующие:
- перечная мята в мешочке;
- 3 зубчика чеснока - вариант для муки;
- пакетики с черным или душистым перцем;
- специи - лавровый лист, душица и гвоздика;
- апельсиновые или лимонные корки;
- лаванда или ее ароматизатор.
Помните о том, что личинки моли способны адаптироваться к ароматам. Так что, если вы положили в зараженные крупы какое-нибудь средство, то, вырастая, моль уже будет устойчива к нему. Вышеописанные методы помогают убить только взрослую особь.
Не лучшие средства от пищевой моли - перечень
Некоторые хозяйки прибегают к методам совершенно неэффективным. Мы решили перечислить их тоже, чтобы вы знали, на что не стоит тратить время и деньги:
- жвачка - даже в ментоловой содержится сахар, поэтому насекомое обрадуется подарку, а не испугается его;
- борная кислота - моль будет ее переносчиком и, даже если умрет, то успеет заразить другие крупы, а попадание такого вещества в пищу человека совсем нежелательно;
- инсектициды - на кухне бесполезны, не особенно действенны, убивают только взрослых особей, и то через раз.
Пытаясь избавиться от моли, устраняйте не только следствие, но и причину. Ставьте москитные сетки на окна и вентиляцию, тщательно убирайте на кухне, не оставляйте лишнюю влагу - например, капли на раковине. Более того, фрукты тоже лучше убирать в холодильник, чтобы не провоцировать насекомое.
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