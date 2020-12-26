Такой салатик хорошо подходит как для повседневного стола, так и для праздничного.

Крабовый салат – яркий, сочный и невероятно вкусный! Он стал одним из любимых компонентов на любом праздновании, в том числе и на новогоднем столе.

Салат с крабовым мясом имеет потрясающий вкус, но он обойдется в копеечку. Поэтому обычно во многих рецептах такого салата вместо мяса краба используются крабовые палочки.

Салат с крабовыми палочками и кукурузой

Крабовые палочки - 200 г

Рис - 200 г

Куриные яйца - 2 шт.

Кукуруза консервированная - 70 г

Огурцы - 1 шт.

Майонез - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Рис лучше брать длиннозерный. Хорошо промыть, залить водой в пропорции 1 стакан риса на 3 стакана воды. Положить на огонь, довести до кипения, убавить огонь до среднего.

Читайте такжеСалат "Оливье" на Новый год - классический и оригинальные рецептыВо время варки рис несколько раз перемешивать. Когда воды останется мало, выключить огонь и оставить рис под крышкой. Перемешать его и дать остыть.

Сварить яйца. Слить воду слить, залить сразу ледяной водой и оставить на время. Остывшие яйца, очистить и мелко нарезать ножом.

Свежий огурец помыть и нарезать ножом мелкими кубиками. Крабовые палочки нарезать кусочками или кубиками.

Все ингредиенты поместить в салатник, посолить по вкусу и заправить майонезом. Все перемешать. Дать салату остыть и пропитаться в холодильнике.

Салат с крабовыми палочками и курицей

Крабовые палочки - 200 г

Филе куриное - 200 г

Картофель (небольшой) - 2 шт.

Огурцы маринованные ( небольшие) - 2 шт.

Лук репчатый (небольшой) - 1 шт.

Яйцо куриное - 3 шт.

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

Укроп - 1 пучок

Крабовые палочки и маринованные огурцы порезать мелкими кубиками.

Сварить яйца, порезать кубиками. Отварить в подсоленной воде куриное филе и тоже порезать кубиками.

Репчатый лук порезать мелкими кубиками.

Картофель отварить в подсоленной воде, порезать мелкими кубиками.

Нашинковать свежую зелень укропа.

Все ингредиенты для салата добавить в миску. Посолить по вкусу, добавить измельченную зелень. Заправить салат майонезом и украсить по собственному вкусу.

Салат с горбушей и крабовыми палочками

Крабовые палочки - 5 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Консервы рыбные (горбуша) - 1 банка

Морковь - 1 шт.

Маслины - 10 шт.

Майонез - 3 ст. л.

Укроп, петрушка

Морковь отварить до состояния Al dente, затем натереть на мелкой "корейской" терке.

Крабовые палочки порезать мелкими кубиками. Маслины порезать мелкими кусочками.

Консервированную горбушу порезать или раздавить вилкой на мелкие кусочки.

Яйца отварить, отделить белки от желтков. Белки натереть на терке соломкой.

Для удобства выемки салата дно и края миски можно покрыть пищевой пленкой. На дно миски выложить белковую соломку, на поверхности сделать майонезную сеточку.

Добавить натертую "корейской" терке морковную соломку. Сделать майонезную сеточку. Далее добавить измельченную горбушу. Опять майонезная сеточка.

Затем выложить слой порезанных маслин. Сделать майонезную сеточку. Далее добавить слой порезанных крабовых палочек. Снова - майонезную сеточку.

Миску перевернуть на плоское блюдо. Поверхность салата посыпать натертым на терке яичным желтком, покрыть сеточкой из майонеза, посыпать укропом. Можно украсить салат отварными перепелиными яйцами и веточками петрушки.

Салат с крабовым мясом и авокадо

Крабовое мясо - 200 г

Авокадо - 200 г

Помидоры - 200 г

Огурцы - 200 г

Лук красный - 60 г

Лаймы - 30 г

Кинза, кориандр - 10 г

Соль - по вкусу

Красный лук очистить, нарезать маленькими кубиками. Помыть и обсушить с помощью бумажных полотенец помидоры и огурец, нарезать их кубиками.

Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыПомыть и обсушить кинзу, затем ее мелко порубить. Нарезать кубиками крабовое мясо и авокадо.

Положить в салатник кубики лука, добавить нарезанные огурцы и помидоры. Далее выложить крабовое мясо и авокадо, добавить нарубленную кинзу, посолить и все очень аккуратно перемешать. Полить салат лимонным соком и можно подавать салат к столу.

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Автор: УНИАН