Как сделать так, чтобы борщ не потерял цвет, и получился обалденно вкусным - читайте на УНИАН.

С майонезом или сметанкой, с чесночком или сальцем, под белый мягкий батон или горбушку черного хлеба – у каждого едока свои предпочтения, как и с чем есть борщ. Это блюдо – предмет гордости каждой хозяйки.

В каждой семье есть свой рецепт борща, со своими секретами и тонкостями, который на всю жизнь для членов семьи остается самым-самым: вкусным, домашним и родным. Но есть и кулинарные хитрости, как сварить борщ, чтобы свекла не потеряла цвет, а если знать, в каком порядке надо закладывать овощи в борщ – можно не переживать за вкус и итоговый вид готового блюда.

Что кладут первым в борщ – капусту или картошку

Классический рецепт борща предполагает, что в кастрюлю первой отправится капуста, так как та варится дольше всего. Уже после капусты следует картошка и сладкий перец. Ну, и финальный гастрономический штрих – морковь с луком после пассировки и заправки томатной пастой, и кисловатая свекла. Так прописано в большинстве кулинарных книг.

Читайте такжеЧто делать, если не получился пирог: как исправить обидные ошибкиНо тут есть и нюансы. Если картофель попался старый, а капуста наоборот молодая, то очередность лучше поменять (ранняя капуста варится буквально пару минут). В противном случае капуста будет хрустеть на зубах, а картошка разварится.

К тому же некоторые хозяйки борщ предпочитают варить с квашеной (кислой) капустой. А кислота варку картофеля замедляет. Поэтому пока сварится картофель – такая капуста переварится. В этом случае первым кладется картофель.

Нужна ли картошка в борще вообще – это уже дело вкуса: есть гурманы, которые этот ингредиент в борщ вообще не добавляют.

Почему борщ теряет цвет

Всё дело в свекле. Переваренная свекла – вот главная причина, почему борщ получается не красный, а оранжевый.

Как получить насыщенный цвет борща

Есть несколько способов, как сделать борщ насыщенно красным:

правильный выбор свеклы: использовать при приготовлении борща исключительно овощ темно-бордовых сортов;

температурный шок: варить свеклу около двадцати 20 минут – потом переложить в емкость с ледяной водой, так она дойдет до готовности и при этом не утратит естественной пигментации;

индивидуальный подход: сварить отдельно свеклу, бульон и все остальные ингредиенты. Аналогичный метод – поджаривать раздельно свеклу и морковь, чтобы не смешивались цвета;

сохранить цвет борща уксусом или же лимонным соком: ими во время пассировки сбрызгивают свеклу, а чтобы выровнять вкус – стоит добавлять в борщ ложку сахара.

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Автор: Диана Беловодская