Домашняя выпечка пользуется популярностью во всем мире. Издание SurreyLive поделилось "вкусным" рецептом булочки только из пяти ингредиентов, которые, скорее всего, есть у вас в шкафу. Вкусность готовится за час.
Итак, если вы роетесь в шкафу, думая, что можно испечь, это все, что вам понадобится, чтобы приготовить простые свежие булочки:
- 500 г пшеничной муки;
- 7 г сухих дрожжей;
- 1 чайная ложка сахара;
- 2 чайные ложки мелкой соли;
- 1 чайная ложка подсолнечного масла.
Рецепт приготовления
Положите муку, дрожжи, сахар, соль и масло в миску. Налейте 325 мл теплой воды, а затем перемешайте лопаткой или руками, пока не станет однородным тестом.
Убедитесь, что вы добавили всю муку. Накройте миску полотенцем и оставьте на десять минут.
Слегка смажьте рабочую поверхность и выложите на нее тесто. Вымешивайте тесто по крайней мере десять минут, пока оно не станет более плотным и эластичным. Вы можете замесить тесто и с помощью миксера - для этого понадобится пять минут.
Сделайте из теста шар и положите в чистую смазанную маслом миску. Оставьте на один час, или пока оно не увеличится вдвое.
Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и сделайте из него длинную "колбаску". Разделите тесто пополам, затем разделите каждую половину на четыре части, чтобы у вас получилось восемь одинаковых частей.
Сделайте из каждой части плотный шарик и выложите на присыпанный мукой противень, оставив между шариками немного места для подъема. Накройте влажным кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте от 40 минут до одного часа или пока оно не увеличится почти вдвое.
Разогрейте духовку до 210-230C. Когда тесто будет готово, посыпьте на каждый шарик еще немного муки. По желанию можно смазать булочки молоком или взбитым яйцом, а сверху посыпать семечками.
Выпекайте от 25 до 30 минут, пока тесто не станет светло-коричневым и не станет "звонким" при постукивании.
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