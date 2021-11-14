Как правильно хранить морковь в домашних условиях на зиму - читайте на УНИАН.

В настоящее время процесс выращивания овощей - это, скорее, добровольное желание, чем необходимость. Большое количество украинцев живут в квартирах, а на дачу приезжают, чтобы отдохнуть. Тем не менее, существуют люди, которым нравится заниматься фермерством. Сегодня УНИАН поделится советами, как сохранить морковь на зиму без потерь.

Ранее мы рассказывали, как хранить лук в квартире.

Как лучше всего хранить морковь - самые удачные варианты

Считается, что погреб и подвал - наиболее оптимальные места для хранения овощей зимой, так как именно там получится создать моркови благоприятные условия. Если обеспечить нужный уровень температуры и влажности, то урожай получится сохранить до следующего сезона.

Как сохранить морковь на зиму в ящиках

Возьмите деревянный или пластиковый ящик и насыпьте в него около 2 см песка. Если его нет, можно взять опилки, луковую шелуху или мох. Главное правило - наполнитель должен быть сухим и чистым. Распределите морковь на одинаковом расстоянии, не ссыпая ее в кучу, а осторожно раскладывая друг напротив дружки. Таким образом выкладывайте слои, сверху засыпьте наполнителем.

Как правильно хранить морковь в пакетах на зиму

Некоторые хозяйки используют такой метод - он считается наименее энергозатратным и наиболее удобным. Для того, чтобы помочь моркови пережить зиму, выложите морковь в чистые полиэтиленовые пакеты, внутрь бросьте хвойные опилки, выпустите воздух и завяжите пакет.

Мы понимаем, что не у всех есть возможность спустить морковь под землю, поэтому расскажем, как сохранить морковь на зиму без погреба.

Сколько хранится морковь в холодильнике и стоит ли ее там оставлять

Читайте такжеЧто приготовить из куриного филе в духовке и на сковороде: подборка простых и вкусных рецептовБольшой белый друг, который познается в беде, как правило, ночью - настоящая "палочка-выручалочка" для многих хозяек. Для того, чтобы морковь не пропала в холодильнике, промойте ее тщательно или потрите губкой, избавляя от грязи. Затем выложите на полотенце и просушите. У сухой моркови срежьте кончики с обеих сторон и подождите, пока они тоже высохнут.

Выложите овощи в полиэтиленовый или вакуумный пакет, выпустите воздух и плотно завяжите. Храните его в овощном отсеке холодильника и не пугайтесь, если первое время будет образовываться конденсат - позже он исчезнет.

Как хранить морковь в свежем виде - метод заморозки

Такой способ тоже подойдет, если вы точно знаете, что целиком грызть морковку не захотите. Промойте морковь и просушите ее. Затем натрите на крупной терке. В качестве альтернативы, овощи можно нарезать полосочками, кружочками или как вам удобно. Разложите по пакетам или пластиковым контейнерам и положите в морозильную камеру.

Почему плохо хранится морковь - срок годности

Как и в любом деле, не существует "волшебной таблетки", которая поможет овощам жить вечно. Все мы тленны, и морковь не исключение, поэтому важно учитывать среднюю продолжительность жизни овощей. Конечно, отталкиваясь от способа их хранения:

1 год - в луковой шелухе, хвойных опилках или ящиках с песком;

5-8 месяцев - в закрытых сухих ящиках без наполнителя.

2-4 месяца - в полиэтиленовых пакетах.

1-2 месяца - в городской квартире в холодильнике.

В морозилке, конечно, морковь будет храниться дольше - около года, если вы правильно ее заготовили.

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Автор: Кристина Кащавцева