Как приготовить хачапури по-аджарски не хуже, чем в Грузии - узнайте в материале УНИАН.

Трудно найти человека, который хотя бы раз не попробовал это известное грузинское блюдо. Настоящий рецепт хачапури по-аджарски поможет воссоздать этот шедевр дома легко и быстро.

Ранее мы рассказывали, как приготовить суп харчо из доступных украинцам ингредиентов.

Тесто для хачапури по-аджарски - что понадобится

мука высшего сорта - 700 гр;

молоко - 100 мл;

растительное масло;

яйца - 1 шт;

сухие дрожжи - 1 ч.л;

сахар - 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

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имеретинский сыр - 500 гр или адыгейский - 340 гр, или сулугуни - 160 гр;

яйца - 5 штук;

сливочное масло.

Готовим опару: 50 мл молока смешиваем с сахаром, затем высыпаем в эту смесь дрожжи и перемешиваем. Помещаем смесь в тепло, где она должна вспениться и подняться.

Для готовки теста просеиваем в глубокую емкость 450 грамм муки, солим. В центр вливаем 300 мл воды, 50 мл молока, подготовленную смесь и сырое яйцо. Теперь замешиваем и тщательно вымешиваем тесто.

Формируем из него шар, смазываем тесто небольшим количество масла, после чего накрываем и ставим в тепло на два часа. После того как оно взошло, нужно его обмять и снова убрать на полтора - два часа.

Готовое тесто на глаз делим на несколько частей, в зависимости от желаемого размера готового хачапури. Из каждой части формируем шар, накрываем их все и ждем, пока тесто еще немного поднимется.

Для начинки нужно крупно натереть сыр, более мягкий можно "покрошить" вручную. Высыпаем сыр в глубокую миску и медленно добавляем в него теплую воду, помешивая.

Затем формируем из шариков плоские лепешки, делая серединку более глубокой, а края - в виде носа лодочки. Внутрь кладем начинку и ставим в горячую духовку. Температуру нужно выставить на 250°C.

Через 15-20 минут, когда хачапури покроются корочкой, вбиваем в серединки яйца и запекаем еще немного, чтобы желток остался жидким. Ставим на стол и смазываем сливочным маслом.

Можно ли есть хачапури руками

Не все знают, как есть хачапури по-аджарски правильно. По традиции эту закуску берут руками. Также можно отломить кусочек от уголка, а затем обмакнуть его в начинку и пробовать.

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