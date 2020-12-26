Греческий салат – невероятно вкусное блюдо из овощей, оливок и мягкого сыра фета. Свежие продукты, ароматные травы и оливковое масло превращают этот овощной салат в настоящий кулинарный шедевр.
В целом это довольно низкокалорийное блюдо, но можно сделать его более сытным, добавив курицу или креветки.
Греческий салат
- Огурец - 1 шт.
- Помидоры - 2-3 шт.
- Перец сладкий (желательно зеленый) - 0,5 шт.
- Лук красный - 0,5 шт.
- Сыр фета - 100 г
- Оливки - 50 г
- Лимон - 0,5 шт. (можно заменить виноградным уксусом)
- Оливковое масло - 2 ст. л.
- Орегано - 0,5 ч. л. и
- Соль - 1 щепотка
Очистить лук и перец, промыть. Сладкий перец нарезать соломкой. Луковицу порубить полукольцами.
Читайте такжеКанапе на новогодний стол: как приготовить вкусные и оригинальные закускиОгурец порезать кружочками или полукольцами. Помидоры нарезать небольшими кусочками.
Сыр порезать небольшими кубиками. Оливки можно порезать кружочками, пополам или добавить в салат целыми.
Смешать все подготовленные ингредиенты.
Для соуса соединить оливковое масло, сок половинки лимона, соль и орегано. Хорошо все перемешать. Залить этим соусом салат и перемешать. Греческий салат лучше всего сочетается с запеченным мясом и другими горячими блюдами.
Салат с печеной фетой и орехами
- Фета - 200 г
- Грецкие орехи - 0,5 ст.
- Кабачки цукини - 1 шт.
- Редис - 2 шт.
- Салат-латук - 6 шт.
- Оливковое масло - 5 ст. л.
- Орегано сушеный - 1 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Лимонный сок - 3 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Смешать черный перец, орегано и оливковое масло с нарезанной на кубики фетой. Перемешать и выложить кубики сыра на противень. Противень лучше застелить пищевой бумагой или фольгой.
Разогреть духовку до 180-200°С и поместить туда противень на 10 минут.
На другой лист выложить очищенные грецкие орехи и тоже отправить в духовку примерно 3 минуты. Когда орехи поджарятся, выложить на освобожденный противень нарезанные кружочками кабачки и пропечь их в течение 3-5 минут.
Взять стакан и смешать в нем лимонный сок, раздавленный чеснок, оливковое масло и соль. Хорошенько перемешать заправку.
Смешать в салатнице листья салата-латука, порезанный редис, кабачки цукини и вылить половину заправки. Сверху выложить сыр и орехи, вылить оставшуюся часть заправки. Салат готов для подачи к столу.
Греческий салат с курицей
- Запеченное филе куриной грудки - 150 г
- Брынза - 70 г
- Помидоры черри - 10-12 шт.
- Средний огурец - 1 шт.
- Красный сладкий перец - 1 шт.
- Фиолетовый лук - 1 шт.
- Маслины - 10-12 шт.
- Листья салата - 0,5 пучка
- Оливковое масло - 2-3 ст.л.
- Лимонный сок - 1 ч. л.
- Сушеный базилик - щепотка
- Черный молотый перец - щепотка
Овощи и салатные листья вымыть и высушить бумажным полотенцем.
Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыПомидоры черри разрезать пополам. Нарезать полукольцами огурец.
Перец разрезать пополам, удалить плодоножки, белые перегородки и семена. Нарезать крупными кубиками.
Лук нарезать тонкими кольцами.
Салатные листья порвать руками и выложить на плоское блюдо или в салатник.
Для заправки в миске смешать оливковое масло, лимонный сок, сушеный базилик и черный молотый перец.
Куриное филе нарезать тонкими ломтиками и выложить на салатные листья. Добавить помидоры черри, огурец, перец и лук.
Брынзу нарезать небольшими кубиками и добавить в салат. Сверху положить маслины. Полить салат заправкой.
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