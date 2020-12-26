Это очень свежий, вкусный и витаминный салатик.

Греческий салат – невероятно вкусное блюдо из овощей, оливок и мягкого сыра фета. Свежие продукты, ароматные травы и оливковое масло превращают этот овощной салат в настоящий кулинарный шедевр.

В целом это довольно низкокалорийное блюдо, но можно сделать его более сытным, добавив курицу или креветки.

Греческий салат

Огурец - 1 шт.

Помидоры - 2-3 шт.

Перец сладкий (желательно зеленый) - 0,5 шт.

Лук красный - 0,5 шт.

Сыр фета - 100 г

Оливки - 50 г

Лимон - 0,5 шт. (можно заменить виноградным уксусом)

Оливковое масло - 2 ст. л.

Орегано - 0,5 ч. л. и

Соль - 1 щепотка

Очистить лук и перец, промыть. Сладкий перец нарезать соломкой. Луковицу порубить полукольцами.

Читайте такжеКанапе на новогодний стол: как приготовить вкусные и оригинальные закускиОгурец порезать кружочками или полукольцами. Помидоры нарезать небольшими кусочками.

Сыр порезать небольшими кубиками. Оливки можно порезать кружочками, пополам или добавить в салат целыми.

Смешать все подготовленные ингредиенты.

Для соуса соединить оливковое масло, сок половинки лимона, соль и орегано. Хорошо все перемешать. Залить этим соусом салат и перемешать. Греческий салат лучше всего сочетается с запеченным мясом и другими горячими блюдами.

Салат с печеной фетой и орехами

Фета - 200 г

Грецкие орехи - 0,5 ст.

Кабачки цукини - 1 шт.

Редис - 2 шт.

Салат-латук - 6 шт.

Оливковое масло - 5 ст. л.

Орегано сушеный - 1 г

Чеснок - 1 зубчик

Лимонный сок - 3 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Смешать черный перец, орегано и оливковое масло с нарезанной на кубики фетой. Перемешать и выложить кубики сыра на противень. Противень лучше застелить пищевой бумагой или фольгой.

Разогреть духовку до 180-200°С и поместить туда противень на 10 минут.

На другой лист выложить очищенные грецкие орехи и тоже отправить в духовку примерно 3 минуты. Когда орехи поджарятся, выложить на освобожденный противень нарезанные кружочками кабачки и пропечь их в течение 3-5 минут.

Взять стакан и смешать в нем лимонный сок, раздавленный чеснок, оливковое масло и соль. Хорошенько перемешать заправку.

Смешать в салатнице листья салата-латука, порезанный редис, кабачки цукини и вылить половину заправки. Сверху выложить сыр и орехи, вылить оставшуюся часть заправки. Салат готов для подачи к столу.

Греческий салат с курицей

Запеченное филе куриной грудки - 150 г

Брынза - 70 г

Помидоры черри - 10-12 шт.

Средний огурец - 1 шт.

Красный сладкий перец - 1 шт.

Фиолетовый лук - 1 шт.

Маслины - 10-12 шт.

Листья салата - 0,5 пучка

Оливковое масло - 2-3 ст.л.

Лимонный сок - 1 ч. л.

Сушеный базилик - щепотка

Черный молотый перец - щепотка

Овощи и салатные листья вымыть и высушить бумажным полотенцем.

Читайте такжеНовогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецептыПомидоры черри разрезать пополам. Нарезать полукольцами огурец.

Перец разрезать пополам, удалить плодоножки, белые перегородки и семена. Нарезать крупными кубиками.

Лук нарезать тонкими кольцами.

Салатные листья порвать руками и выложить на плоское блюдо или в салатник.

Для заправки в миске смешать оливковое масло, лимонный сок, сушеный базилик и черный молотый перец.

Куриное филе нарезать тонкими ломтиками и выложить на салатные листья. Добавить помидоры черри, огурец, перец и лук.

Брынзу нарезать небольшими кубиками и добавить в салат. Сверху положить маслины. Полить салат заправкой.

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Автор: УНИАН