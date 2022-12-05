Гранатовый браслет - 5 лучших рецептов самого красивого салата / depositphotos.com

"Гранатовый браслет" хорош не только в своем классическом варианте - в салат можно добавить грибы, а можно приготовить его с говядиной или рыбой. Не любите свеклу - не беда, просто не добавляйте ее в салат. УНИАН собрал 5 лучших рецептов салата "Гранатовый браслет", которые обязательно стоит попробовать.

Ранее мы давали салат с курицей черносливом и свеклой, которым можно заменить "Шубу" или "Оливье".

Салат Гранатовый браслет с курицей, грибами и черносливом

  • Куриная грудка - 500 г 
  • Картофель - 3 шт. 
  • Свекла - 1 шт.
  • Лук - 1 шт. 
  • Шампиньоны - 250 г
  • Чернослив - 5 шт.
  • Гранат - 1 шт. 
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Майонез - 100 г
  • Сметана - 100 г
  • Соль - по вкусу
  • Черный перец - по вкусу

Отварите куриную грудку, картофель и свеклу. Лук, грибы, чернослив и курицу измельчите. Картофель и свеклу натрите на крупной тёрке. Разберите гранат на зерна. Обжарьте шампиньоны с луком на растительном масле, посолите и поперчите по вкусу, дайте остыть. Майонез смешайте со сметаной.

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Соберите салат: в центр тарелки поставьте стакан вокруг выложите слой картошки, затем курицу, грибы с луком, чернослив и свеклу. Каждый слой смазывайте соусом из майонеза и сметаны. Аккуратно выньте стакан и посыпьте салат гранатовыми зернами.

Гранатовый браслет - салат с говядиной и сыром

  • Говядина - 300-350 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Свекла - 2 шт.
  • Морковь - 2 шт. 
  • Картофель - 3-4 шт.
  • Твердый сыр - 100 г
  • Грецкие орехи - 50 г
  • Гранат - 1 шт.
  • Майонез - по вкусу

Отварите говядину до мягкости, яйца - вкрутую, а также отварите картофель и морковь. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Картофель, морковь, яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Орехи измельчите, гранат разберите на зерна.

Соберите салат : на тарелку поставьте стакан, вокруг него выложите слой картошки, моркови, половину говядины, орехи, сыр, яйца, вторую половину мяса и свеклу. Каждый слой смазывайте сеточкой из майонеза. Аккуратно выньте стакан, сверху также смажьте майонезом. Посыпьте гранатовыми зернами.

Гранатовый браслет - салат без свеклы 

  • Куриное филе - 300 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Картошка - 3 шт.
  • Морковь - 2 шт. 
  • Консервированная кукуруза - 250 г
  • Гранат - 1 шт.
  • Майонез - по вкусу
  • Соль - по вкусу

Отварите куриное филе, картошку, морковь и яйца. Картошку, морковь и яйца натрите на крупной терке, курицу измельчите. Гранат разберите на зерна.

Соберите салат: в центр тарелки поставьте стакан. Вокруг выложите слой картошки, курицы, моркови, сладкой кукурузы, яиц. Каждый слой смазывайте майонезом. Аккуратно выньте стакан и украсьте салат зернами граната.

Салат Гранатовый браслет с колбасой и огурцами

  • Свекла - 2 шт. 
  • Яйца - 4 шт. 
  • Маринованные огурцы - 3 шт. 
  • Вареная колбаса - 300 г
  • Лук - 1 шт. 
  • Грецкие орехи - 50 г 
  • Гранат - 1 шт. 
  • Майонез - по вкусу

Отварите свеклу и яйца до готовности, натрите на крупной тёрке. Колбасу и огурцы нарежьте небольшими кусочками. Лук и орехи измельчите. Гранат разберите на зерна.

Соберите салат: в центр тарелки поставьте стакан. Вокруг выложите слой колбасы, лука, огурцов, сыра, яиц и свеклы. Каждый слой смазывайте майонезом. Аккуратно выньте стакан и украсьте салат зернами граната.

Салат Гранатовый браслет с рыбой

  • Копченая скумбрия - 1 шт.
  • Картофель - 3 шт. 
  • Морковь - 2 шт.
  • Свекла - 1 шт. 
  • Лук - 1 шт. 
  • Гранат - 1 шт. 
  • Майонез - по вкусу

Разделайте рыбу и нарежьте  ее небольшими кусочками. Отварите картошку, морковь и свёклу, натрите на крупной тёрке. Лук измельчите. Разберите гранат на зерна. 

Соберите салат: на тарелку поставьте стакан. Вокруг выложите слой картофеля, рыбы, лука, моркови, свеклы. Каждый слой смазывайте майонезом. Сверху посыпьте салат зернами граната. Аккуратно уберите стакан.

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