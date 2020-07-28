Украинские драники с хрустящей корочкой: классический рецепт

Пожалуй, среди картофельных блюд драники можно назвать одним из самых популярных, ведь хрустящая золотистая корочка мало кого может оставить равнодушным.

Драники – это очень популярное блюдо украинской кухни, основным ингредиентом которого является картофель. Пожалуй, среди картофельных блюд драники можно назвать одним из самых популярных, ведь хрустящая золотистая корочка мало кого может оставить равнодушным.

Какие продукты нужны для приготовления дерунов с корочкой

Для приготовления вкусных картофельных оладий нужны следующие продукты:

– картофель (примерно 1 килограмм);

– яйца (2-3 штуки);

– лук (одна крупная или несколько маленьких);

– мука (две столовые ложки с горкой);

– чеснок (один зубчик);

– масло для сковороды (2-3 ст. ложки);

– соль, перец, специи.

Как приготовить вкусные драники с хрустящей корочкой

Картофель и лук нужно почистить и натереть на мелкой терке. Трения этих двух продуктов стоит чередовать, время от времени перемешивая массу. Сюда можно также потереть чеснок. После этого необходимо добавить яйца с мукой, перец или другие специи, и хорошо перемешать все это до консистенции теста.

На сковородке нужно разогреть масло. Набирать картофельную массу для жарки можно столовой ложкой – так будет удобнее выкладывать на сковороду оладьи овальной формы. Их нужно обжарить с обеих сторон до румянца, чтобы получить хрустящую корочку, после чего выложить на тарелку.

Подавать на стол драники лучше всего теплыми со сметаной, как заведено в украинской кухне, или с овощами.

Приятного аппетита:)

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