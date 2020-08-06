Нежно-ароматный пирог с яблоками: как приготовить вкусную домашнюю выпечку

Такой пирог можно готовить в любое время года. Однако особенно уместным он будет в сезон созревания этих сочных фруктов.

Приготовить вкусную выпечку к чаю или кофе просто, и даже легко! Хорошим вариантом будет, например, вкусный пирог с яблоками.

Составляющие для такого пирога нужны абсолютно доступные. А если готовить пирог на кефире - он выйдет рыхлым, нежным и невероятно ароматным.

Пирог с яблоками на кефире

Мука - 4 ст.л.

Кефир - 100 мл

Яйца - 3 шт.

Сахар - 5 ст.л.

Растительное масло - 200 мл

Соль - по вкусу

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Разрыхлитель - 2 ч.л.

Яблоки (кислые) - 500 г

Корица - по вкусу

Все ингредиенты для выпечки должны быть одной температуры, поэтому следует заранее достать из холодильника яйца.

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Взбить кефир с яйцами и маслом до однородного состояния. Всыпать сахар и ванильный сахар. Еще раз взбить все венчиком. Добавить корицу.

Просеять в тесто муку вместе с разрыхлителем и солью. Хорошо его перемешать тесто, можно вилкой. В результате тесто получается довольно жидким.

Яблоки нарезать тонкими кусочками. Можно их не чистить, только удалить семенную коробочку. Добавить нарезанные яблоки в тесто.

Хорошо перемешать тесто с яблоками и дать постоять 10 минут, чтобы каждый яблочный кусочек пропитался тестом.

Форму для выпечки пирога немного смазать маслом. Вылить тесто с яблоками. Запекать пирог в разогретой до 190°С духовке примерно 35-40 минут. Перед подачей яблочный пирог лучше охладить.

Яблочный пирог

Мука пшеничная - 1 ст.

Кефир - 1 ст.

Яблоки - 4-5 шт.

Яйца куриные - 2 шт.

Масло сливочное (комнатной температуры) - 30 г (+ для смазывания формы)

Сахар - 1 ст.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Крахмал кукурузный - 3 ст. л. (или картофельный крахмал - 1,5 ст. л.)

Сода - 1 ч. Л.

Уксус яблочный - 1 ч. л.

Лимон - 0,25 шт.

Сахарная пудра (по желанию) - для украшения

Форму застелить пергаментом, смазать его сливочным маслом. Положить форму в холодильник, чтобы масло не таяло.

Яблоки очистить и нарезать на кусочки среднего размера. Сбрызнуть яблоки соком лимона. Добавить к яблокам сахар по вкусу и кукурузный крахмал (или картофельный). Все аккуратно перемешать и отставить в сторону.

Взбить миксером два яйца со стаканом сахара. При этом сахар следует всыпать постепенно. В полученную смесь добавить ванильный сахар. Снова перемешать - должно образоваться довольно устойчивая пена. Добавить сливочное масло и все перемешать.

Параллельно разогреть духовку до 180°С.

Влить в смесь кефир и перемешать все ложкой. Затем частями добавить в смесь просеянную муку, все тщательно перемешать, чтобы не было комочков в тесте.

В конце добавить соду, погашенную уксусом. Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана.

Достать форму для выпекания из холодильника. На дно формы выложить примерно половину теста. Аккуратно разровнять его. На тесто обильно выложить подготовленные яблоки.

Сверху яблок выложить оставшуюся часть теста. Разровнять его. Произвольно выложить поверх теста маленькие кусочки сливочного масла.

Отправить пирог с яблоками в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. по прошествии указанного времени достать пирог из духовки. Проверить его готовность зубочисткой. Дать пирогу немного остыть. Аккуратно снять форму. По желанию сверху присыпать его сахарной пудрой.

Пирог с яблоками и персиками

Мука - 1,5-2 ст.

Кефир - 1 ст.

Маргарин - 100 г

Сода - 0,5 ч. Л.

Сахар - 1 ст.

Яйца - 3 шт.

Яблоки - 3 шт.

Персики - 2 шт.

Прежде всего следует включить духовку. Муку просеять.

Яйца вбить в миску, добавить сахар. Все хорошо взбить. Влить кефир, добавить теплый маргарин и соду. Перемешать.

Частями добавлять муку, перемешивать ложкой. Тесто должно быть, как густая сметана.

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Вымыть и нарезать яблоки с персиками.

Форму смазать маслом, посыпать мукой. Влить в форму половину теста. Выложить фрукты (по желанию посыпать сахаром). Залить фрукты тестом.

Отправить пирог в духовку на среднюю полку. Выпекать его при температуре 180°С до готовности, примерно 30 минут.

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