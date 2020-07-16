Ароматно-аппетитное творожное печенье: как приготовить нежную домашнюю выпечку

Очень вкусное сырное печенье прекрасно подойдет для семейного чаепития.

Вряд ли кто может отказаться от вкусного, мягкого сдобного творожного печенья, приготовленного дома! Такое ароматное лакомство понравятся и взрослым, и детям.

Рецепт данного печенья простой и не требует дорогих продуктов. Благодаря творогу эта выпечка имеет оригинальную слоистую текстуру, которая сразу же придает блюду интригу. К тому же в творожное тесто можно добавить изюм, мак, ванильный сахар или другие составляющие по собственному вкусу.

Печенье "Ушки" из творога

Творог - 300 г

Масло или маргарин - 150 г

Мука - 230 г

Сахар - 150 г

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Ванилин или ванильный сахар

Соль - щепотка

Творог растереть при помощи вилки с мягким маслом или маргарином. Постепенно добавить муку, соль и разрыхлитель. Быстро замесить тесто, оно должно оставаться очень мягким и слегка липким. Во время раскачивания при необходимости можно подсыпать муку.

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Положить тесто минут на 30 в холодильник. Достав, раскатать его в тонкий пласт. Стаканом вырезать кружочки. Обрезки потом соединить и опять раскатать, вырезая кружочки, пока тесто не закончится.

Соединить в блюдце сахар с ванилином. Одной стороной макать печенье в сахар, слегка прижимая. Свернуть кружочек теста сахаром внутрь и снова обмакнуть в сахар полученную половинку. Снова свернуть и снова обмакнуть в сахар полученную четвертинку.

Выложить печенье на противень сахаром вверх, прижать его немного. Выпекать "Ушки" в разогретой до 180°С духовке до румяного цвета. После 10 минут можно уже следить, чтобы печенье не сгорело. Готовое печенье слегка остудить и можно подавать к чаю.

Творожное печенье с какао и корицей

Творог - 200 г

Мука - 250-300 г

Масло сливочное - 200 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар, молотая корица, какао (для посыпки) - по вкусу

Сливочное масло растопить до жидкого состояния. Добавить творог и тщательно перемешать. Затем вбить яйцо. Просеять муку и замесить тесто – оно должно быть мягким и не липнуть к рукам.

Разделить тесто на две равные части. Каждую из них раскатать в прямоугольный пласт и посыпать сахаром. В одну половину просеять какао, а в другую – молотую корицу. Свернуть рулетом.

Готовые рулеты положить на 20 минут в холодильник, а потом разрезать на кусочки толщиной 5-7 мм. Противень застелить пергаментом, слегка смазать маслом и выложить печенье.

Выпекать в предварительно разогретой до 180°С духовке около 35 минут до красивого золотистого оттенка. Охладить и можно наслаждаться неповторимым вкусом печенья.

Творожное печенье с апельсинами

Творог - 160 г

Мука - 260 г

Сахар - 80 г

Разрыхлитель теста - 8 г

Сода - 1/3 ч. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло растительное - 80 мл

Ванильный сахар - 1 пакет

Соль - 1 щепотка

Апельсин - 1 шт.

Творог перемешать с сахаром. Добавить яйцо, масло и ванильный сахар. Еще раз хорошо перемешать. Порциями добавить муку с разрыхлителем и содой. Замесить мягкое тесто. Оставить его на столе под полотенцем на 30 минут.

Раскатать тесто, вырезать стаканом кружочки. Затем сформировать место под начинку, скрутив из теста тоненькие тростинки, прикрепить их на кружочки по бокам, чтобы внутрь можно было выложить кусочки апельсинов.

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Для начинки нарезать апельсины кубиками. На противень, застеленный пергаментом, выложить печенье. Выложить внутрь порезанные апельсины.

Отправить в разогретую до 180°С духовку примерно на 25 минут (следует ориентироваться на свою духовку. Когда печенье зарумянилось – доставать его из духовки.

Сверху посыпать печенье сахарной пудрой. Можно также украсить кремом.

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