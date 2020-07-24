Вкуснейшее шоколадное печенье: как приготовить невероятное лакомство
Шоколадное печенье - популярное лакомство, ведь великолепный вкус шоколада мало кого может оставить равнодушным. Делается такое печенье либо с добавлением какао, либо же с шоколадной крошкой или шоколадными кусочками.
Классическое шоколадное печенье
- Мука - 1 ст.
- Сахар - 0,5 ст.
- Яйца - 1 шт.
- Какао-порошок - 0,25 ст.
- Сливочное масло - 75 г
- Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
- Соль - по вкусу
Масло и яйцо достать заранее, чтобы они стали комнатной температуры.
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В глубокую миску просеять муку, разрыхлитель, какао, соль и все перемешать.
В другой посуде яйцо взбить с сахаром до пышной пены около 5 минут. Добавить масло комнатной температуры и размешать все до однородного состояния.
Соединить вместе смешанные сухие ингредиенты и яично-масляную смесь. Собрать тесто в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на один час.
Духовку разогреть до 180°С. Противень для выпечки застелить бумагой для выпечки. Достать тесто и руками, отламывая по небольшому кусочку, скатывать шарик, выкладывать на расстоянии друг от друга на противень. Выпекать печенье 8-10 минут. Готовое печенье вынуть из духовки, дать остыть на противне несколько минут и выложить на блюдо.
Печенье шоколадно-ореховое
- Шоколад темный - 100 г
- Масло сливочное - 25 г
- Яйцо куриное (комнатной температуры) - 1 шт.
- Сахар - 20 г
- Орехи (смесь грецкого, кешью и фундука) - 60 г
- Мука - 75 г
- Разрыхлитель теста - 1/4 ч. л.
- Сахарная пудра (для обваливания)
На водяной бане растопить сливочное масло и шоколад. Взбить яйцо с сахаром до образования пышной массы. Соединить яичную с шоколадно-масляной смесью. Перемешать.
Орехи измельчить в блендере, добавить к шоколадной массе.
Всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Перемешать до однородной массы и накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 1,5-2 часа.
Достать тесто из холодильника. Сформировать шарики диаметром 2-3 см, обвалять каждый в сахарной пудре, выложить на застеленный пекарской бумагой противень. Выпекать в разогретой до 160°С духовке 12-17 минут. Главное – не пересушить.
Шоколадное печенье с карамелью
- Мука - 200 г
- Какао-порошок - 20 г
- Сахар - 100 г
- Разрыхлитель теста - 1/3 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Масло сливочное - 100 г
- Яйцо куриное - 1 шт
- Ванилин - 0,5 ч. л.
- Ириски (конфеты должны быть не слишком мягкие, но и не твердые) - 150 г
Смешать сначала все сухие ингредиенты. Просеять в миску муку, несладкое какао, всыпать сахар, соль и ванилин. Тщательно перемешать до однородного цвета. Добавить размягченное масло и яйцо.
Замесить тесто. Поместить его в холод на часок.
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Разделить тесто на кусочки. Скатать небольшие шарики. Разрезать каждую конфету наполовину. Размять пальцем шарик и положить внутрь по конфете. Скачать печенье, обмакнуть в сахарную пудру. Можно обвалять несколько штук в какао, для разнообразия.
Выпекать при 180°С в течение 12 минут. Подождать, пока печенье немного остынет, ведь внутри него горячая жидкая карамель.
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