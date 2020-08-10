Просто и вкусно: рецепты лучшего домашнего печенья

Такое печенье готовится довольно легко, при этом оно получается оригинальным на вкус.

Вкусное и нежное печенье, которое готовится очень просто и из доступных составляющих, станет прекрасным угощением к чаю или кофе в кругу семьи или для гостей.

Печенье "Савоярди"

Мука - 50 г

Яйца - 2 шт.

Сахарная пудра - 50 г

Ванильный сахар - 0,5 ч. Л.

Разделить яйца на белок и желток. Желтки смешать венчиком с ванильным сахаром.

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Белки взбить в легкую пену. Добавить частями сахарную пудру и взбить до плотных устойчивых пиков.

Смешать силиконовой лопаткой белки с желтками, до однородной консистенции. Добавить просеянную муку и вымесить однородное тесто.

Выложить тесто в кулинарный мешок с насадкой (большое круглое отверстие).

Отсадить на пергамент печенье длиной около 7 см. Посыпать сахарной пудрой.

Выпекать в разогретой духовке при температуре 175°С, примерно 10-14 минут. Печенье "Савоярди" должно быть светлого цвета. Снять его с пергамента и остудить на решетке.

Молочное печенье

Мука - 350 г

Масло сливочное (или маргарин) - 100 г

Сахар - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 80 мл

Разрыхлитель - 10 г

Размягченное сливочное масло растереть с сахаром. Добавить яйцо и молоко, перемешать до однородности с помощью венчика.

Молоко подогреть до комнатной температуры.

Муку соединить с разрыхлителем и частями ввести в основную массу, замешивая тесто. Замешивать можно сначала ложкой, а потом руками. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, которое вовсе не будет липнуть к рукам.

Включить духовку и разогреть до 180°С.

Раскатать тесто в пласт 0,5 см толщиной и с помощью формочки вырезать печенье.

Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать печенье при 180°С около 15 минут.

Печенье "Кокосанка"

Кокосовая стружка - 200 г

Сахар - 120 г

Яйца - 2 шт.

Соль - по вкусу

Грецкие орехи (по желанию для начинки) - 20 г

Чернослив замочить в горячей воде на 10 минут, промыть и обсушить. Орехи (четвертинки) также промыть и обсушить на полотенце.

Яйца взбить с солью и сахаром на средних оборотах, пока масса не побелеет.

Во взбитую массу добавить кокосовую стружку и размешать до однородности. Должна получиться влажная рассыпчатая масса, которая хорошо лепится. Из теста сформировать шарики величиной с грецкий орех.

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При желании в серединку печенья можно добавить орешек или чернослив.

Готовое печенье выложить на холодную решетку, застеленную ковриком или пергаментом.

Отправить в заранее разогретую духовку до 180°С на 20-23 минут. Через 10-12 минут верх прикрыть скомканным и расправленными пергаментом, выпекать до золотистого цвета. Подождать, пока печенье остынет, затем можно им наслаждаться.

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