Просто и вкусно: рецепты лучшего домашнего печенья
Вкусное и нежное печенье, которое готовится очень просто и из доступных составляющих, станет прекрасным угощением к чаю или кофе в кругу семьи или для гостей.
Печенье "Савоярди"
- Мука - 50 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахарная пудра - 50 г
- Ванильный сахар - 0,5 ч. Л.
Разделить яйца на белок и желток. Желтки смешать венчиком с ванильным сахаром.
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Белки взбить в легкую пену. Добавить частями сахарную пудру и взбить до плотных устойчивых пиков.
Смешать силиконовой лопаткой белки с желтками, до однородной консистенции. Добавить просеянную муку и вымесить однородное тесто.
Выложить тесто в кулинарный мешок с насадкой (большое круглое отверстие).
Отсадить на пергамент печенье длиной около 7 см. Посыпать сахарной пудрой.
Выпекать в разогретой духовке при температуре 175°С, примерно 10-14 минут. Печенье "Савоярди" должно быть светлого цвета. Снять его с пергамента и остудить на решетке.
Молочное печенье
- Мука - 350 г
- Масло сливочное (или маргарин) - 100 г
- Сахар - 150 г
- Яйцо - 1 шт.
- Молоко - 80 мл
- Разрыхлитель - 10 г
Размягченное сливочное масло растереть с сахаром. Добавить яйцо и молоко, перемешать до однородности с помощью венчика.
Молоко подогреть до комнатной температуры.
Муку соединить с разрыхлителем и частями ввести в основную массу, замешивая тесто. Замешивать можно сначала ложкой, а потом руками. Тесто должно получиться мягкое и эластичное, которое вовсе не будет липнуть к рукам.
Включить духовку и разогреть до 180°С.
Раскатать тесто в пласт 0,5 см толщиной и с помощью формочки вырезать печенье.
Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать печенье при 180°С около 15 минут.
Печенье "Кокосанка"
- Кокосовая стружка - 200 г
- Сахар - 120 г
- Яйца - 2 шт.
- Соль - по вкусу
- Грецкие орехи (по желанию для начинки) - 20 г
Чернослив замочить в горячей воде на 10 минут, промыть и обсушить. Орехи (четвертинки) также промыть и обсушить на полотенце.
Яйца взбить с солью и сахаром на средних оборотах, пока масса не побелеет.
Во взбитую массу добавить кокосовую стружку и размешать до однородности. Должна получиться влажная рассыпчатая масса, которая хорошо лепится. Из теста сформировать шарики величиной с грецкий орех.
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При желании в серединку печенья можно добавить орешек или чернослив.
Готовое печенье выложить на холодную решетку, застеленную ковриком или пергаментом.
Отправить в заранее разогретую духовку до 180°С на 20-23 минут. Через 10-12 минут верх прикрыть скомканным и расправленными пергаментом, выпекать до золотистого цвета. Подождать, пока печенье остынет, затем можно им наслаждаться.
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