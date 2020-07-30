Неповторимый вкус детства: рецепт домашнего печенья "Орешки"

Чтобы создать вкусности нужно лишь желание и специальная форма для выпечки – орешница.

Печенье "Орешки" со сгущенкой – одни из самых популярных и самых любимых детских лакомств. С радостью лакомятся ими также и взрослые.

Готовятся эти вкусности дома совсем несложно, понадобится лишь специальная форма для выпечки – орешница. А для наполнения печенья следует запастись вкусной сгущенкой, или же возможен вариант, например, с заварным кремом.

Печенье "Орешки"

Яйца - 3 шт.

Сахар - 0,5 ст.

Маргарин (или масло) - 250 г

Мука - 3 ст.

Соль - 0,5 ч.л.

Сода пищевая - 0,5 ч.л.

Для начинки

Вареное сгущенное молоко - 1 банка

Растереть яичные желтки с сахаром.

Растопить пачку маргарина (сливочного масла) до однородности. Всыпать просеянную муку. Добавить перетертые с сахаром яичные желтки, хорошо перемешать.

Взять яичные белки, добавить к ним половину чайной ложки соли и взбить массу в густую пену. Добавить эту массу в тесто, перемешать.

Погасить соду уксусом, добавить в замешанное тесто. Выложить понемногу тесто в форму и выпекать половинки орешков. Когда все тесто испечется, наложить перемешанную начинку в каждую половинку, затем скрепить их между собой.

Печенье "Орешки" с заварным кремом

Мука - 2 ст.

Сливочное масло или маргарин - 100 г

Яйца куриные - 2 шт.

Сахар - 3-4 ст. л.

Сметана или майонез - 4 ст. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Крахмал - 0,5 ст.

Для крема

Молоко - 250 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 100 г

Мука - 20 г

Масло сливочное - 50 г

Сахар ванильный - 1 пачка (или ванилин - 1 щепотка)

Сливочное масло заранее вынуть из холодильника.

В миску насыпать сахар и добавить яйца, взбить до белого цвета. Затем добавить сливочное масло комнатной температуры, сметану, муку, крахмал и соду. Замесить тесто для печенья "Орешки".

На среднем огне нагреть форму. Смазать ее немного маслом (только первый раз).

От теста отрывать маленькие кусочки и сделать шарики. Вложить их в отверстия в форме, немножко прижать пальцем. Прижать их другой частью формы и печь на среднем огне.

Читайте такжеПышные и сочные пирожки в духовке: как приготовить с мясом, капустой и абрикосами

Выпекать печенье "Орешки" в форме до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые "скорлупки" выложить из формы, если нужно, срезать лишнее.

Приготовление крема. Смешать яйца с сахаром. Затем с мукой и ванильным сахаром. Развести смесь холодным молоком, перемешать до однородности. Поставить на средний огонь и, непрерывно помешивая, довести до кипения. Остудить. Смешать с маслом.

Когда крем остынет, начинить им "скорлупки". Соединить половинки в целые "орешки".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram