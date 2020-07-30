Неповторимый вкус детства: рецепт домашнего печенья "Орешки"
Печенье "Орешки" со сгущенкой – одни из самых популярных и самых любимых детских лакомств. С радостью лакомятся ими также и взрослые.
Готовятся эти вкусности дома совсем несложно, понадобится лишь специальная форма для выпечки – орешница. А для наполнения печенья следует запастись вкусной сгущенкой, или же возможен вариант, например, с заварным кремом.
Печенье "Орешки"
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 0,5 ст.
- Маргарин (или масло) - 250 г
- Мука - 3 ст.
- Соль - 0,5 ч.л.
- Сода пищевая - 0,5 ч.л.
Для начинки
- Вареное сгущенное молоко - 1 банка
Растереть яичные желтки с сахаром.
Растопить пачку маргарина (сливочного масла) до однородности. Всыпать просеянную муку. Добавить перетертые с сахаром яичные желтки, хорошо перемешать.
Взять яичные белки, добавить к ним половину чайной ложки соли и взбить массу в густую пену. Добавить эту массу в тесто, перемешать.
Погасить соду уксусом, добавить в замешанное тесто. Выложить понемногу тесто в форму и выпекать половинки орешков. Когда все тесто испечется, наложить перемешанную начинку в каждую половинку, затем скрепить их между собой.
Печенье "Орешки" с заварным кремом
- Мука - 2 ст.
- Сливочное масло или маргарин - 100 г
- Яйца куриные - 2 шт.
- Сахар - 3-4 ст. л.
- Сметана или майонез - 4 ст. л.
- Сода - 0,5 ч. л.
- Крахмал - 0,5 ст.
Для крема
- Молоко - 250 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 100 г
- Мука - 20 г
- Масло сливочное - 50 г
- Сахар ванильный - 1 пачка (или ванилин - 1 щепотка)
Сливочное масло заранее вынуть из холодильника.
В миску насыпать сахар и добавить яйца, взбить до белого цвета. Затем добавить сливочное масло комнатной температуры, сметану, муку, крахмал и соду. Замесить тесто для печенья "Орешки".
На среднем огне нагреть форму. Смазать ее немного маслом (только первый раз).
От теста отрывать маленькие кусочки и сделать шарики. Вложить их в отверстия в форме, немножко прижать пальцем. Прижать их другой частью формы и печь на среднем огне.
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Выпекать печенье "Орешки" в форме до золотистого цвета с обеих сторон.
Готовые "скорлупки" выложить из формы, если нужно, срезать лишнее.
Приготовление крема. Смешать яйца с сахаром. Затем с мукой и ванильным сахаром. Развести смесь холодным молоком, перемешать до однородности. Поставить на средний огонь и, непрерывно помешивая, довести до кипения. Остудить. Смешать с маслом.
Когда крем остынет, начинить им "скорлупки". Соединить половинки в целые "орешки".
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