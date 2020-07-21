Вкусное домашнее печенье на кефире: как приготовить нежный десерт

Благодаря кефиру эта выпечка получается невероятно мягкой.

Печенье на кефире – простое, но очень вкусное десертное блюдо.

Состав печенья, как и способы его приготовления и выпекания, чрезвычайно просты. Классический рецепт печенья на кефире содержит сам кефир, растительное или сливочное масло (маргарин), муку, сахар, соду или разрыхлитель.

За счет использования кефира такое печенье получается мягким.

Печенье "Детский сад"

Сахар - 1 ст.

Яйцо куриное - 1 шт.

Кефир (или сметана) - 0,5 ст.

Маргарин - 200 г

Сода - 1 ч. л.

Мука - 3 ст.

Корица (по желанию)

Смешать все ингредиенты для теста. Его можно сделать крутым.

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Раскатать тесто в палец толщиной и посыпаем сверху сахаром. Скалкой немного придавить его сверху.

Вырезать разные фигурки или порезать одинаковые на ромбики.

Противень смазать маргарином (если будет выпекаться на силиконовом коврике, то без смазывания) и отправить в духовку, примерно на 20 минут при температуре 180-190°С. Верх печенья должен подрумяниться, а не пережариться.

Слоеное печенье

Мука - 3 ст.

Маргарин (для выпечки) - 250 г

Кефир - 1 ст.

Сода гашеная уксусом - 0,5 ч. л.

Для крошки

Мука - 3/4 ст.

Сахар - 3/4 ст.

Масло сливочное - 100 г

Маргарин натереть на терке. Добавить муку, кефир и соду. Замесить тесто и положить в холод на час.

Для крошки сливочное масло на терке, и смешать все ингредиенты. Затем тоже положить в холод.

Тесто разделить на 6 частей. Раскатать первый корж и посыпать частью крошки.

На отдельной доске раскатать следующий корж, накрыть им первый корж и раскатать на нем. Сверху снова крошку. Повторить эту процедуру со всеми коржами, последний не посыпать. Разрезать на ромбы или другие фигуры.

Выпекать при температуре 180-200°С около часа – в зависимости от духовки. Посыпать сахарной пудрой и выложить на блюдо.

Печенье "Гата"

Масло сливочное - 250 г

Мука - 560 г

Кефир - 150 мл

Сахар - 100 г

Разрыхлитель - 10 г

Сахар ванильный - 20 г

Яйцо - 2 шт.

Соль - 5 г

Муку (400 г) засыпать в емкость блендера, всыпать разрыхлитель, посолить, добавить 125 г масла порезанного кусочками. Запустим устройство на несколько минут – масса должна стать однородной.

Выложить содержимое чаши в миску.

Вбить туда же одно яйцо, залить кефиром. Все тщательно перемешать ложкой. Должно получиться эластичное и нежное тесто.

Скатать из него шар. Завернуть полиэтиленом. Оставить на полке холодильника охлаждаться на 20 минут.

Приготовление начинки. В удобном ковшике растопить оставшееся масло (125 г). Залить его в глубокую миску. Всыпать к маслу муку (160 г), добавить сахар и ванильный сахар. Кондитерской лопаткой перемешать компоненты.

Освободить от пленки охлажденный слой теста. Разделить на две части. Одну раскатать в тоненький пласт. Распределить половину начинки по поверхности пласта. Оставить немного свободного пространства с одной стороны.

Скачать пласт в плотный рулетик. Смазать его по всему периметру кондитерской кисточкой смесью одного желтка с чайной ложкой воды. Ножом разрезать рулетик на равные части. То же самое сделать со второй частью теста.

Выложить сформированные маленькие рулетики на противень, застеленный пищевой бумагой. Выпекать печенье "Гата" в течение 20-30 минут при температуре 180°С.

Как только на поверхности выпечки появится золотистая корочка, печенье "Гата" готово. Немного охладить и можно начинать снимать пробу.

Печенье "Картошка"

Маргарин (или сливочное масло) - 200 г

Мука - 3 ст.

Кефир - 0,5 ст.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Сода

Соль

Для начинки

Сахар - 1 ст.

Орехи - 1 ст.

Для обсыпки

Сахар - 2 ст. л.

Какао-порошок - 2 ст. л.

Смешать муку, сахар, щепотку соды и щепотку соли. Мелко порубить маргарин, добавить в тесто. Вбить яйцо и влить кефир. Замесить тесто.

Оставить тесто отдыхать в прохладном месте.

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Приготовление начинки. Порубить орехи и смешать их с сахарным песком.

Раскатать тесто толщиной 3 мм. Вырезать круглые лепешки диаметром 6-10 см. На лепешки положить начинку и сформировать шарики.

Выложить печенье на смазанный маргарином противень для выпечки. Выпекать в духовке при средней температуре до слегка золотистого цвета.

Смешать сахарный песок и какао-порошок. Горячее печенье обвалять в этой смеси.

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