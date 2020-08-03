Вкусное овсяное печенье: как приготовить полезную выпечку без муки
Овсяное печенье без муки является низкокалорийным и более полезным, чем приготовленное с мукой. Готовится оно на основе овсяных хлопьев.
Овсяное печенье с бананом
- Овсяные хлопья (среднего или мелкого помола) - 100 г
- Молоко - 50 мл
- Бананы - 2 шт.
- Яйца - 1 шт.
- Мед - 2 ст.л.
Бананы очистить от кожуры. Переложить в емкость и размять вилкой в кашицу. К банановому пюре добавить овсяные хлопья и мед. Влить молоко. Вилкой тщательно перемешать массу.
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В отдельной емкости взбить венчиком яйцо до однородности.
Добавить его в бананово-овсяную массу и размешать.
Положить смесь в теплое место на 7-10 минут, чтобы хлопья впитали всю влагу. Перемешать и дать смеси постоять еще 5 минут.
Застелить противень промасленной пергаментной бумагой. Ложкой выложить тесто, формируя небольшие круглые печенья. Или же можно выложить печенье в силиконовые небольшие формочки, чтобы оно легко вынималось. В серединку выложить миндаль или грецкий орех. Заранее разогреть духовку до 190°С. Выпекать примерно 35 минут до золотистой корочки.
Овсяное печенье с яблоком
- Овсяные хлопья - 120 г
- Овсяная мука - 110 г
- Сахар - 100 г
- Сливочное масло - 90 г
- Грецкие орехи - 50 г
- Яйца - 1 шт.
- Яблука (кисло-соладкие) - 1 шт.
- Корица - 0,5 ч.л.
- Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
- Ванильный сахар - 0,5 ч.л.
- Мускатный орех - 2 г
- Соль - 2 г
Овсяные хлопья лучше взять мелкие, чтобы печенье получилось более однородным и мягким.
Мягкое сливочное масло соединить с сахаром и яйцом, взбить миксером до пышности. Масса должна немного увеличиться в объеме.
Всыпать в масляную смесь корицу, ванильный сахар, мускатный орех, разрыхлитель и соль. Опять все взбить.
Просеять в массу овсяную муку, всыпать овсяные хлопья и перемешать все ложкой до однородности. В результате должно получиться липкое плотное тесто. Оставить тесто на 5 минут, чтобы хлопья размокли.
Грецкие орехи мелко порубить.
Яблоки вымыть, удалить семена. При желании очистить яблоки от кожуры. Мякоть нарезать мелкими кубиками.
Добавить в тесто измельченные орехи и яблоки, перемешать.
Влажными руками скатать из теста небольшие круглые шарики размером примерно с грецкий орех. Выложить их на застеленный пергаментом противень. Отправить овсяное печенье в разогретую до 180°С духовку на 15-20 минут до появления на поверхности золотистой корочки.
Готовое овсяное печенье вынуть из духовки, переложить на блюдо и подавать к столу.
Овсяное печенье с творогом
- Овсяные хлопья - 2 ст.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 1 ст.
- Разрыхлитель - 1,5 ч.л.
- Сливочное масло - 3 ст.л.
- Творог - 200 г
- Корица - по вкусу
- Ванильный сахар - по вкусу
Овсяные хлопья среднего или мелкого помола перемешать с яйцами и растопленным сливочным маслом. Оставить их в час, за это время хлопья должны стать мягкими и набухнуть.
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Добавить остальные ингредиенты: сахар, ванилин, творог и по желанию корицу. Все перемешать и отправить в холодильник на 30 минут.
Сформировать из теста круглое печенье и слегка придавить каждое сверху. Выложить на бумагу для выпечки и отправить в духовку, выпекать при 170°С в течение 30 минут.
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