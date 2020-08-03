Вкусное овсяное печенье: как приготовить полезную выпечку без муки

Приготовленное без муки печенье является низкокалорийным, что делает его диетическим.

Овсяное печенье без муки является низкокалорийным и более полезным, чем приготовленное с мукой. Готовится оно на основе овсяных хлопьев.

Овсяное печенье с бананом

Овсяные хлопья (среднего или мелкого помола) - 100 г

Молоко - 50 мл

Бананы - 2 шт.

Яйца - 1 шт.

Мед - 2 ст.л.

Бананы очистить от кожуры. Переложить в емкость и размять вилкой в кашицу. К банановому пюре добавить овсяные хлопья и мед. Влить молоко. Вилкой тщательно перемешать массу.

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В отдельной емкости взбить венчиком яйцо до однородности.

Добавить его в бананово-овсяную массу и размешать.

Положить смесь в теплое место на 7-10 минут, чтобы хлопья впитали всю влагу. Перемешать и дать смеси постоять еще 5 минут.

Застелить противень промасленной пергаментной бумагой. Ложкой выложить тесто, формируя небольшие круглые печенья. Или же можно выложить печенье в силиконовые небольшие формочки, чтобы оно легко вынималось. В серединку выложить миндаль или грецкий орех. Заранее разогреть духовку до 190°С. Выпекать примерно 35 минут до золотистой корочки.

Овсяное печенье с яблоком

Овсяные хлопья - 120 г

Овсяная мука - 110 г

Сахар - 100 г

Сливочное масло - 90 г

Грецкие орехи - 50 г

Яйца - 1 шт.

Яблука (кисло-соладкие) - 1 шт.

Корица - 0,5 ч.л.

Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Ванильный сахар - 0,5 ч.л.

Мускатный орех - 2 г

Соль - 2 г

Овсяные хлопья лучше взять мелкие, чтобы печенье получилось более однородным и мягким.

Мягкое сливочное масло соединить с сахаром и яйцом, взбить миксером до пышности. Масса должна немного увеличиться в объеме.

Всыпать в масляную смесь корицу, ванильный сахар, мускатный орех, разрыхлитель и соль. Опять все взбить.

Просеять в массу овсяную муку, всыпать овсяные хлопья и перемешать все ложкой до однородности. В результате должно получиться липкое плотное тесто. Оставить тесто на 5 минут, чтобы хлопья размокли.

Грецкие орехи мелко порубить.

Яблоки вымыть, удалить семена. При желании очистить яблоки от кожуры. Мякоть нарезать мелкими кубиками.

Добавить в тесто измельченные орехи и яблоки, перемешать.

Влажными руками скатать из теста небольшие круглые шарики размером примерно с грецкий орех. Выложить их на застеленный пергаментом противень. Отправить овсяное печенье в разогретую до 180°С духовку на 15-20 минут до появления на поверхности золотистой корочки.

Готовое овсяное печенье вынуть из духовки, переложить на блюдо и подавать к столу.

Овсяное печенье с творогом

Овсяные хлопья - 2 ст.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1 ст.

Разрыхлитель - 1,5 ч.л.

Сливочное масло - 3 ст.л.

Творог - 200 г

Корица - по вкусу

Ванильный сахар - по вкусу

Овсяные хлопья среднего или мелкого помола перемешать с яйцами и растопленным сливочным маслом. Оставить их в час, за это время хлопья должны стать мягкими и набухнуть.

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Добавить остальные ингредиенты: сахар, ванилин, творог и по желанию корицу. Все перемешать и отправить в холодильник на 30 минут.

Сформировать из теста круглое печенье и слегка придавить каждое сверху. Выложить на бумагу для выпечки и отправить в духовку, выпекать при 170°С в течение 30 минут.

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