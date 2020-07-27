Вкусное домашнее печенье: простые рецепты аппетитного лакомства

Свежеиспеченное лакомство будет прекрасным дополнением к чаю или кофе.

Вкусное домашнее печенье – может ли что-то другое быть лучшим и удобным чем вкусное домашнее печенье к повседневному чаю или кофе? К тому же часто оно готовится очень просто и из доступных составляющих.

Печенье на кислом молоке

Мука - 600 г

Кислое молоко - 200 мл

Манка - 1 ст.

Сливочное масло - 140 г

Куриные яйца - 3 шт.

Сахар - 160 г

Соль - по вкусу

Сода пищевая - 1 ч.л.

Манную крупу залить простоквашей. Перемешать и оставить смесь на час, чтобы манка разбухла.

Яйца разбить в отдельную миску, всыпать к ним сахар. Хорошо взбить.

Читайте такжеАроматно-аппетитное лакомство на зиму: рецепты полезного варенья из малины

К взбитым с сахаром яйцам выложить набухшую манку, добавить в миску сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры, мягкое. Все перемешать. Всыпать в миску соду и щепотку соли, массу перемешать до однородности.

Муку просеять и небольшими частями добавлять ее к остальным ингредиентам, замешивая тесто. Тесто должно получиться мягкое и оно не липнущим к рукам.Сформировать из теста шар, накрыть его полотенцем и оставить на 30 минут.

Раскатать тесто в тонкий пласт (примерно 0,3 см). Посыпать его сахаром и сверху еще раз слегка раскатать, вдавив сахар в тесто. Формочками вырезать печенье.

Противень застелить пекарской бумагой, положить на него заготовки.

Отправить противень в предварительно разогретую до 190°С духовку на 15-20 минут. Краешки готового печенья должны подрумяниться, а само печенье стать золотистым.

Печенье "Творожные треугольнички"

Мука - 400 г

Творог - 300 г

Сливочное масло (или маргарин) - 180 г

Сахар - 150 г

Сода пищевая - 0,5 ч.л.

Соль - по вкусу

Растительное масло - 1 ст.л.

Масло достать из холодильника, чтобы оно успело размягчить при комнатной температуре. Просеять муку, чтобы она насытилась кислородом.

В мучную горку выложить мягкое масло. Ножом порубить его, соединяя с мукой. Должна получиться очень мелкая однородная крошка.

Добавить творог. Продолжать рубить творожно-мучную массу ножом, смешивая компоненты до однородности. Добавить соду (или 1 ч.л. разрыхлителя) и щепотку соли.

Замешивать тесто около 5 минут, собирая его в шар. Если тесто продолжает липнуть к рукам, добавить немного муки. Затем завернуть его в пищевую пленку и спрятать в холодильник на 1 час.

Разделить тесто на две части. Посыпать рабочую поверхность мукой. Выложить первую половину теста. Раскатать его в тонкий пласт толщиной в 2 мм. Небольшим стаканом, бокалом, кулинарным кольцом или кружкой выдавить кружочки диаметром 9-10 см.

В тарелку насыпать сахар. Обмакнуть в него одной стороной кружочек теста. Чтобы сахар лучше держался на поверхности, можно макать тесто в слегка взбитое яйцо.

Перевернуть лепешку на ладони сахарной стороной вверх. Сложить круг пополам. Снова обмакнуть в сахар, но только одним боком. Перевернуть заготовку. Еще раз сложить пополам – получится треугольный конвертик. Обмакнуть его в сахар одной стороной.

Предварительно разогреть духовку до 180°С. Противень обязательно застелить бумагой для выпечки. Выложить заготовки на него сахарным боком сверху. Выпекать печенье примерно 15-20 минут до зарумянивания. Ориентироваться нужно по цвету выпечки. Когда она станет золотистого окраса, печенье нужно вынимать.

Простое печенье на огуречном рассоле

Мука - 2,5 ст.

Рассол - 0,5 ст.

Сахар - 0,5 ст.

Подсолнечное масло - 2,5 ст.л.

Сода пищевая - 0,5 ч.л.

Смешать рассол, сахар и растительное масло. Добавить муку с содой, замесить мягкое, не липкое тесто. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Дать тесту немного полежать под пленкой.

Раскатать тесто в пласт 0,6-0,7 мм толщиной и вырезать фигурное печенье.

Выпекать его в разогретой до 180-170°С духовке в течение 15-20 минут, пока выпечка порозовеет. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.

Печенье "Быстрое"

Мука - 200 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 150 г

Ванильный сахар - 1 пакет

Майонез - 250 г

Сода - 1/3 ч. л.

В миске соединить куриное яйцо, сахар и ванильный сахар. Все хорошо растереть вилкой, до однородной массы. Затем добавить майонез.

Читайте такжеПеченые яблоки: как быстро запечь яблоки дома

Далее добавить муку, просеянную через сито, и соду. Все перемешать до однородной массы.

Противень застелить бумагой для выпечки, чайной ложкой выложить печенье небольшого размера. Отправить противень в предварительно разогретую до 200°С духовку на 10 минут. Выложить готовое печенье на тарелку и подавать к столу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram