Вкусное домашнее печенье: простые рецепты аппетитного лакомства
Вкусное домашнее печенье – может ли что-то другое быть лучшим и удобным чем вкусное домашнее печенье к повседневному чаю или кофе? К тому же часто оно готовится очень просто и из доступных составляющих.
Печенье на кислом молоке
- Мука - 600 г
- Кислое молоко - 200 мл
- Манка - 1 ст.
- Сливочное масло - 140 г
- Куриные яйца - 3 шт.
- Сахар - 160 г
- Соль - по вкусу
- Сода пищевая - 1 ч.л.
Манную крупу залить простоквашей. Перемешать и оставить смесь на час, чтобы манка разбухла.
Яйца разбить в отдельную миску, всыпать к ним сахар. Хорошо взбить.
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К взбитым с сахаром яйцам выложить набухшую манку, добавить в миску сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры, мягкое. Все перемешать. Всыпать в миску соду и щепотку соли, массу перемешать до однородности.
Муку просеять и небольшими частями добавлять ее к остальным ингредиентам, замешивая тесто. Тесто должно получиться мягкое и оно не липнущим к рукам.Сформировать из теста шар, накрыть его полотенцем и оставить на 30 минут.
Раскатать тесто в тонкий пласт (примерно 0,3 см). Посыпать его сахаром и сверху еще раз слегка раскатать, вдавив сахар в тесто. Формочками вырезать печенье.
Противень застелить пекарской бумагой, положить на него заготовки.
Отправить противень в предварительно разогретую до 190°С духовку на 15-20 минут. Краешки готового печенья должны подрумяниться, а само печенье стать золотистым.
Печенье "Творожные треугольнички"
- Мука - 400 г
- Творог - 300 г
- Сливочное масло (или маргарин) - 180 г
- Сахар - 150 г
- Сода пищевая - 0,5 ч.л.
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - 1 ст.л.
Масло достать из холодильника, чтобы оно успело размягчить при комнатной температуре. Просеять муку, чтобы она насытилась кислородом.
В мучную горку выложить мягкое масло. Ножом порубить его, соединяя с мукой. Должна получиться очень мелкая однородная крошка.
Добавить творог. Продолжать рубить творожно-мучную массу ножом, смешивая компоненты до однородности. Добавить соду (или 1 ч.л. разрыхлителя) и щепотку соли.
Замешивать тесто около 5 минут, собирая его в шар. Если тесто продолжает липнуть к рукам, добавить немного муки. Затем завернуть его в пищевую пленку и спрятать в холодильник на 1 час.
Разделить тесто на две части. Посыпать рабочую поверхность мукой. Выложить первую половину теста. Раскатать его в тонкий пласт толщиной в 2 мм. Небольшим стаканом, бокалом, кулинарным кольцом или кружкой выдавить кружочки диаметром 9-10 см.
В тарелку насыпать сахар. Обмакнуть в него одной стороной кружочек теста. Чтобы сахар лучше держался на поверхности, можно макать тесто в слегка взбитое яйцо.
Перевернуть лепешку на ладони сахарной стороной вверх. Сложить круг пополам. Снова обмакнуть в сахар, но только одним боком. Перевернуть заготовку. Еще раз сложить пополам – получится треугольный конвертик. Обмакнуть его в сахар одной стороной.
Предварительно разогреть духовку до 180°С. Противень обязательно застелить бумагой для выпечки. Выложить заготовки на него сахарным боком сверху. Выпекать печенье примерно 15-20 минут до зарумянивания. Ориентироваться нужно по цвету выпечки. Когда она станет золотистого окраса, печенье нужно вынимать.
Простое печенье на огуречном рассоле
- Мука - 2,5 ст.
- Рассол - 0,5 ст.
- Сахар - 0,5 ст.
- Подсолнечное масло - 2,5 ст.л.
- Сода пищевая - 0,5 ч.л.
Смешать рассол, сахар и растительное масло. Добавить муку с содой, замесить мягкое, не липкое тесто. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше. Дать тесту немного полежать под пленкой.
Раскатать тесто в пласт 0,6-0,7 мм толщиной и вырезать фигурное печенье.
Выпекать его в разогретой до 180-170°С духовке в течение 15-20 минут, пока выпечка порозовеет. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.
Печенье "Быстрое"
- Мука - 200 г
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сахар - 150 г
- Ванильный сахар - 1 пакет
- Майонез - 250 г
- Сода - 1/3 ч. л.
В миске соединить куриное яйцо, сахар и ванильный сахар. Все хорошо растереть вилкой, до однородной массы. Затем добавить майонез.
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Далее добавить муку, просеянную через сито, и соду. Все перемешать до однородной массы.
Противень застелить бумагой для выпечки, чайной ложкой выложить печенье небольшого размера. Отправить противень в предварительно разогретую до 200°С духовку на 10 минут. Выложить готовое печенье на тарелку и подавать к столу.
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