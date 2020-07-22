Нежнейшее домашнее печенье: как приготовить вкусное лакомство на сметане

Рецепт такого печенья выручит, когда нужно будет быстро приготовить какую-то домашнюю выпечку.

Нежное, пышное, мягкое и воздушное – таким получается домашнее печенье, приготовленное на сметане. Эти вкусности любят и взрослые, и дети.

Многим сметанное печенье знакомо с детства и есть несколько вариантов его приготовления.

Сахарное печенье на сметане

Мука - 230 г

Сметана - 110 г

Соль - щепотка

Масло сливочное - 180 г

Желток - 1 шт.

Ванилин - 1 г

Для обсыпки

Сахар - 150 г

Белок - 1 шт.

Муку смешать с ванилином, солью и порубить твердое масло или маргарин в крошку.

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Добавить один желток, сметану и замесить тесто. Лучше не забивать тесто мукой (ее можно будет позже немного подсыпать). Тесто получится очень мягким и послушным, хоть немного будет липнуть к рукам.

Раскатать тесто в тонкий пласт. Вырезать фигурки или нарезать его полосками.

Белок слегка взбить вилочкой. Обмакнуть в него каждое печенье с одной стороны. Можно просто смазать белком одну сторону печенья с помощью пальцев или кисточки.

Затем белковую сторону обмакнуть в сахар, слегка прижимая.

Выложить все печенье на противень с пергаментом. Выпекать 12-15 минут при 180°С, в зависимости от нужной степени румяности.

Печенье "Сугробы"

Мука - 200 г

Масло или маргарин - 100 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 120 г

Сметана - 70 г

Соль - щепотка

Ванилин - 1 г

Сахарная пудра - для посыпки

Охлажденное масло или маргарин натереть на терке прямо в муку. Добавить щепотку соли и хорошо перемешать до равномерной крошки. Добавить половинку пакетика ванилина.

Яйца разделить на белки и желтки. Сметану соединить с желтками и влить в масляно-мучную смесь. Замесить тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 15 минут.

Приготовление начинки. Белки взбить с щепоткой соли до получения легкой пены. Всыпать ванилин. Затем, постепенно добавляя сахар, взбить белки до плотных пиков, чтобы во время переворачивания емкости они не выливались и хорошо держали форму.

Достать тесто из холодильника и подмесить его на столе до более гладкой структуры, но стараться не нарушить слоистость. Разделить тесто на 12 одинаковых частей. Скатать из них шарики.

Раскатать каждый шарик в лепешку. Выложить чайную ложку белковой начинки на один из краев. Скрутить лепешку вчетверо: сначала пополам, потом еще пополам, чтобы получился уголок. Края скрепить вилкой, оставляя свободной середину.

Выложить заготовки на противень с пергаментом. Выпекать при 180°С в течение 15-20 минут (печенье должно быть слегка золотистым). Готовое печенье "Сугробы" посыпать сахарной пудрой.

Ванильное печенье на сметане со сгущенным молоком

Сметана - 100 г

Вареное сгущенное молоко - 380 г (банка)

Сахар - 100 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Пшеничная мука - 350 г

Сливочное масло - 50 г

Куриные яйца - 2 шт.

Ванилин - 1 г

Соль - по вкусу

Размягченное сливочное масло перетереть с сахаром. В процессе добавить сметану и яйца (порциями).

Смешать муку с разрыхлителем и порциями ввести в сметанную смесь. Добавить немного соли. Замесить тесто.

Сделать из теста 2-3 небольшие лепешки и убрать их в морозильник на 15 минут или просто в холодильник на 2-3 часа.

Разогреть духовку до 180°С. Тесто раскатать до толщины 3-4 мм и сформировать печенье с помощью формочек. Переложить на противень и печь примерно 15 минут (в зависимости от духовки).

Охладить печенье на решетке, смазать сгущенкой и соединить их попарно. Положить в холод немного застыть.

Сметанное печенье с бананом

Пшеничная мука - 250 г

Бананы - 2 шт.

Куриные яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 2 ст.л.

Сметана - 2 ст.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Ванильный сахар - 0,5 ч.л.

Сахарная пудра - 1 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Очистить бананы от кожуры и порезать кусочками.

В измельчитель вложить кусочки банана, сахар, ванильный сахар, сливочное масло комнатной температуры, куриные яйца и сметану. Все хорошо перемешать в однородную массу.

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Переложить массу в миску, затем частями добавить муку с разрыхлителем, перемешивая лопаткой, замесить тесто.

Готовое тесто переложить в кулинарный кулек с насадкой звездочка. На противень, застеленный силиконовым ковриком, откинуть порциями тесто на расстоянии друг от друга, формируя цветочек.

Отправить для выпекания в разогретую духовку до 180-200°С на 15-20 минут до золотистого цвета. Готовому печенью даю немного остыть, затем присыпать сахарной пудрой.

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