Нежнейшее домашнее печенье: как приготовить вкусное лакомство на сметане
Нежное, пышное, мягкое и воздушное – таким получается домашнее печенье, приготовленное на сметане. Эти вкусности любят и взрослые, и дети.
Многим сметанное печенье знакомо с детства и есть несколько вариантов его приготовления.
Сахарное печенье на сметане
- Мука - 230 г
- Сметана - 110 г
- Соль - щепотка
- Масло сливочное - 180 г
- Желток - 1 шт.
- Ванилин - 1 г
Для обсыпки
- Сахар - 150 г
- Белок - 1 шт.
Муку смешать с ванилином, солью и порубить твердое масло или маргарин в крошку.
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Добавить один желток, сметану и замесить тесто. Лучше не забивать тесто мукой (ее можно будет позже немного подсыпать). Тесто получится очень мягким и послушным, хоть немного будет липнуть к рукам.
Раскатать тесто в тонкий пласт. Вырезать фигурки или нарезать его полосками.
Белок слегка взбить вилочкой. Обмакнуть в него каждое печенье с одной стороны. Можно просто смазать белком одну сторону печенья с помощью пальцев или кисточки.
Затем белковую сторону обмакнуть в сахар, слегка прижимая.
Выложить все печенье на противень с пергаментом. Выпекать 12-15 минут при 180°С, в зависимости от нужной степени румяности.
Печенье "Сугробы"
- Мука - 200 г
- Масло или маргарин - 100 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 120 г
- Сметана - 70 г
- Соль - щепотка
- Ванилин - 1 г
- Сахарная пудра - для посыпки
Охлажденное масло или маргарин натереть на терке прямо в муку. Добавить щепотку соли и хорошо перемешать до равномерной крошки. Добавить половинку пакетика ванилина.
Яйца разделить на белки и желтки. Сметану соединить с желтками и влить в масляно-мучную смесь. Замесить тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 15 минут.
Приготовление начинки. Белки взбить с щепоткой соли до получения легкой пены. Всыпать ванилин. Затем, постепенно добавляя сахар, взбить белки до плотных пиков, чтобы во время переворачивания емкости они не выливались и хорошо держали форму.
Достать тесто из холодильника и подмесить его на столе до более гладкой структуры, но стараться не нарушить слоистость. Разделить тесто на 12 одинаковых частей. Скатать из них шарики.
Раскатать каждый шарик в лепешку. Выложить чайную ложку белковой начинки на один из краев. Скрутить лепешку вчетверо: сначала пополам, потом еще пополам, чтобы получился уголок. Края скрепить вилкой, оставляя свободной середину.
Выложить заготовки на противень с пергаментом. Выпекать при 180°С в течение 15-20 минут (печенье должно быть слегка золотистым). Готовое печенье "Сугробы" посыпать сахарной пудрой.
Ванильное печенье на сметане со сгущенным молоком
- Сметана - 100 г
- Вареное сгущенное молоко - 380 г (банка)
- Сахар - 100 г
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Пшеничная мука - 350 г
- Сливочное масло - 50 г
- Куриные яйца - 2 шт.
- Ванилин - 1 г
- Соль - по вкусу
Размягченное сливочное масло перетереть с сахаром. В процессе добавить сметану и яйца (порциями).
Смешать муку с разрыхлителем и порциями ввести в сметанную смесь. Добавить немного соли. Замесить тесто.
Сделать из теста 2-3 небольшие лепешки и убрать их в морозильник на 15 минут или просто в холодильник на 2-3 часа.
Разогреть духовку до 180°С. Тесто раскатать до толщины 3-4 мм и сформировать печенье с помощью формочек. Переложить на противень и печь примерно 15 минут (в зависимости от духовки).
Охладить печенье на решетке, смазать сгущенкой и соединить их попарно. Положить в холод немного застыть.
Сметанное печенье с бананом
- Пшеничная мука - 250 г
- Бананы - 2 шт.
- Куриные яйца - 2 шт.
- Сливочное масло - 100 г
- Сахар - 2 ст.л.
- Сметана - 2 ст.л.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Ванильный сахар - 0,5 ч.л.
- Сахарная пудра - 1 ст.л.
- Соль - 1 ч.л.
Очистить бананы от кожуры и порезать кусочками.
В измельчитель вложить кусочки банана, сахар, ванильный сахар, сливочное масло комнатной температуры, куриные яйца и сметану. Все хорошо перемешать в однородную массу.
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Переложить массу в миску, затем частями добавить муку с разрыхлителем, перемешивая лопаткой, замесить тесто.
Готовое тесто переложить в кулинарный кулек с насадкой звездочка. На противень, застеленный силиконовым ковриком, откинуть порциями тесто на расстоянии друг от друга, формируя цветочек.
Отправить для выпекания в разогретую духовку до 180-200°С на 15-20 минут до золотистого цвета. Готовому печенью даю немного остыть, затем присыпать сахарной пудрой.
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