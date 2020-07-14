Невероятно нежное кокосовое печенье: как приготовить ароматно-аппетитный десерт

Такая выпечка – неповторимая на вкус, каждое печенье просто тает во рту!

Кокосовое печенье – довольно оригинальная и вкусная домашняя выпечка.

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Хрустящее снаружи и нежное и мягкое внутри, очень ароматное и невесомое – все это об очень вкусном печенье c кокосовой стружкой. Готовится такая выпечка мгновенно, а съедается еще быстрее!

Невероятный кокосовый десерт будет хорошим дополнением к семейному чаепитию или же угощением для неожиданных гостей.

Кокосовое печенье Congolais

Кокосовая стружка - 140 г

Сахар - 100 г

Яйцо - 2 шт.

В кокосовую стружку добавить сахар и яйца. Все хорошо смешать и нагреть смесь на водяной бане до 40-45°С. Затем немного взбить миксером и положить в холодильник на полчаса.

Выложить тесто на противень, застеленный пекарской бумагой. Сформировать небольшое печенье.

Выпекать печенье Congolais в разогретой духовке при температуре 180°С в течение 20 минут.

Кокосовое печенье "Наслаждение"

Яйцо куриное (белок) - 2 шт.

Сахарная пудра - 165 г

Мука пшеничная - 4 ч. л.

Стружка кокосовая - 180 г

Шоколад темный (для украшения) - 50 г

Белки взбить до увеличения объема в два раза, добавив щепотку соли. Постепенно ввести сахарную пудру в белки. Масса должна получиться немного жиже, чем на безе.

Аккуратно всыпать муку, размешивая ложкой. Добавить кокосовую стружку.

Выпекать на фольге до готовности в предварительно разогретой духовке. Пока "холмики" печенья не начнут подрумяниваться, выпекать в закрытой духовке. Затем выпекать в открытой духовке, пока печенье не приобретет более-менее равномерный цвет. После этого еще выпекать в закрытой духовке 3-5 минут.

Готовое печенье остудить и только потом снять с фольги.

Для украшения выпечки растопить шоколад на водяной бане и украсить им кокосовое печенье.

Кокосовое печенье со вкусом капуччино

Масло сливочное - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Молоко - 50 мл

Сахар - 5 ст. л.

Стружка кокосовая - 150 г

Кофе растворимый - 1,5-2 ч. л.

Какао-порошок - 1 ч. л.

Ванильный сахар - 1 пакет.

Мука - 1-2 ст. л.

Отделить белок от желтка. Взбить желток с 4 столовыми ложками сахара и ванилином. Добавить размягченное сливочное масло, снова взбить.

Кофе развести в теплом молоке и влить тонкой струйкой в приготовленную массу, непрерывно взбивая. Всыпать кокосовую стружку и муку, хорошо перемешать.

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Холодный белок взбить в густую пышную пену, постепенно всыпая 1 столовую ложку сахара. Добавить его к приготовленной кокосовой массе и осторожно перемешать сверху вниз.

Выложить тесто влажной чайной ложечкой на противень, застеленный бумагой для выпечки. Слегка присыпать какао.

Отправить противень в разогретую духовку и выпекать при температуре 180°С в течение 20-25 минут. Готовое печенье остудить, и можно смаковать с чаем или кофе.

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