Перекус в дорогу / фото ua.depositphotos.com

Потребность в пище - естественный процесс организма и, к сожалению, далеко не всегда получается нормально поесть в пути. Мы расскажем, что взять с собой из еды в дорогу, а от чего лучше отказаться.

Отличный вариант перекуса для путешественника - вкусные брускетты.

Что взять из еды в дорогу летом - безопасные продукты

Вариант легких снеков / pixabay.com

Термометр показывает +30°C, значит, нужно выбирать еду, способную "прожить" как можно дольше:

  • домашние сухарики, галетное печенье, хлебцы без добавок;
  • орехи и сухофрукты;
  • овощи и фрукты, которые не пускают сок;
  • йогурт (пить в первой половине дня, иначе испортится);
  • бутерброды с сыром и колбасой;
  • вареные яйца, картофель в мундире;
  • жареное, вареное или запеченное мясо;
  • негазированная вода и чай в термосе.

Специалисты рекомендуют брать вакуумные упаковки или бумагу, только не пакеты. Еще один альтернативный вариант - ткань.

Еда в дорогу на машине с детьми - чем кормить наследников

Что приготовить в дорогу для ребенка / pixabay.com

Читайте такжеСытные закуски из лаваша: три вкуснейших рецептаВзрослые могут обойтись нерегулярными перекусами или вообще потерпеть, а дети - нет. Малыши достаточно привередливы к еде, к тому же, их желудок может не "подружиться" с пищей, которая подходит взрослым.

Если вы знаете, что путь предстоит неблизкий, приготовьте несколько блюд:

  • отварные макароны без масла и мяса - простой гарнир;
  • закуски из лаваша;
  • тосты или маффины, которые можно намазать джемом.

Не экспериментируйте с едой в поездке - готовьте то, что легко переносит желудок, чтоб избежать неприятных ситуаций.

Что взять в дорогу из еды в поезд или автобус - основные рекомендации

Правила безопасной поездки / ua.depositphotos.com

Для того, чтобы ваша поездка не превратилась в пункт поиска аптечки, запомните несколько простых правил:

  • мойте и нарезайте овощи и фрукты дома, чтобы меньше трогать их грязным руками;
  • не ешьте в поездках жидкую еду - она быстро портится и во время движения употреблять ее, не пролив, сложно;
  • не берите в путешествие рыбу и консервы, проверяйте срок годности всех продуктов;
  • запасайтесь влажными и сухими салфетками, а также антибактериальными средствами.

Качественный, полезный и вкусный перекус - залог успешной поездки. Не думайте, что можно потерпеть и обойтись без еды. Отнеситесь к процессу ответственно, чтобы голод или проблемы с ЖКТ не настигли вас в пути.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева