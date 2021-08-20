Любое путешествие - это не только эмоции, но и чувство голода

Потребность в пище - естественный процесс организма и, к сожалению, далеко не всегда получается нормально поесть в пути. Мы расскажем, что взять с собой из еды в дорогу, а от чего лучше отказаться.

Отличный вариант перекуса для путешественника - вкусные брускетты.

Что взять из еды в дорогу летом - безопасные продукты

Термометр показывает +30°C, значит, нужно выбирать еду, способную "прожить" как можно дольше:

домашние сухарики, галетное печенье, хлебцы без добавок;

орехи и сухофрукты;

овощи и фрукты, которые не пускают сок;

йогурт (пить в первой половине дня, иначе испортится);

бутерброды с сыром и колбасой;

вареные яйца, картофель в мундире;

жареное, вареное или запеченное мясо;

негазированная вода и чай в термосе.

Специалисты рекомендуют брать вакуумные упаковки или бумагу, только не пакеты. Еще один альтернативный вариант - ткань.

Еда в дорогу на машине с детьми - чем кормить наследников

Читайте такжеСытные закуски из лаваша: три вкуснейших рецептаВзрослые могут обойтись нерегулярными перекусами или вообще потерпеть, а дети - нет. Малыши достаточно привередливы к еде, к тому же, их желудок может не "подружиться" с пищей, которая подходит взрослым.

Если вы знаете, что путь предстоит неблизкий, приготовьте несколько блюд:

отварные макароны без масла и мяса - простой гарнир;

закуски из лаваша;

тосты или маффины, которые можно намазать джемом.

Не экспериментируйте с едой в поездке - готовьте то, что легко переносит желудок, чтоб избежать неприятных ситуаций.

Что взять в дорогу из еды в поезд или автобус - основные рекомендации

Для того, чтобы ваша поездка не превратилась в пункт поиска аптечки, запомните несколько простых правил:

мойте и нарезайте овощи и фрукты дома, чтобы меньше трогать их грязным руками;

не ешьте в поездках жидкую еду - она быстро портится и во время движения употреблять ее, не пролив, сложно;

не берите в путешествие рыбу и консервы, проверяйте срок годности всех продуктов;

запасайтесь влажными и сухими салфетками, а также антибактериальными средствами.

Качественный, полезный и вкусный перекус - залог успешной поездки. Не думайте, что можно потерпеть и обойтись без еды. Отнеситесь к процессу ответственно, чтобы голод или проблемы с ЖКТ не настигли вас в пути.

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Автор: Кристина Кащавцева