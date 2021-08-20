Потребность в пище - естественный процесс организма и, к сожалению, далеко не всегда получается нормально поесть в пути. Мы расскажем, что взять с собой из еды в дорогу, а от чего лучше отказаться.
Отличный вариант перекуса для путешественника - вкусные брускетты.
Что взять из еды в дорогу летом - безопасные продукты
Термометр показывает +30°C, значит, нужно выбирать еду, способную "прожить" как можно дольше:
- домашние сухарики, галетное печенье, хлебцы без добавок;
- орехи и сухофрукты;
- овощи и фрукты, которые не пускают сок;
- йогурт (пить в первой половине дня, иначе испортится);
- бутерброды с сыром и колбасой;
- вареные яйца, картофель в мундире;
- жареное, вареное или запеченное мясо;
- негазированная вода и чай в термосе.
Специалисты рекомендуют брать вакуумные упаковки или бумагу, только не пакеты. Еще один альтернативный вариант - ткань.
Еда в дорогу на машине с детьми - чем кормить наследников
Читайте такжеСытные закуски из лаваша: три вкуснейших рецептаВзрослые могут обойтись нерегулярными перекусами или вообще потерпеть, а дети - нет. Малыши достаточно привередливы к еде, к тому же, их желудок может не "подружиться" с пищей, которая подходит взрослым.
Если вы знаете, что путь предстоит неблизкий, приготовьте несколько блюд:
- отварные макароны без масла и мяса - простой гарнир;
- закуски из лаваша;
- тосты или маффины, которые можно намазать джемом.
Не экспериментируйте с едой в поездке - готовьте то, что легко переносит желудок, чтоб избежать неприятных ситуаций.
Что взять в дорогу из еды в поезд или автобус - основные рекомендации
Для того, чтобы ваша поездка не превратилась в пункт поиска аптечки, запомните несколько простых правил:
- мойте и нарезайте овощи и фрукты дома, чтобы меньше трогать их грязным руками;
- не ешьте в поездках жидкую еду - она быстро портится и во время движения употреблять ее, не пролив, сложно;
- не берите в путешествие рыбу и консервы, проверяйте срок годности всех продуктов;
- запасайтесь влажными и сухими салфетками, а также антибактериальными средствами.
Качественный, полезный и вкусный перекус - залог успешной поездки. Не думайте, что можно потерпеть и обойтись без еды. Отнеситесь к процессу ответственно, чтобы голод или проблемы с ЖКТ не настигли вас в пути.
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