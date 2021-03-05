Домашние блины – невероятные вкусности для будней и на праздник. К тому же их можно делать как десертными, так и сытными – все зависит от начинки.
Блины с ветчиной и сыром
- Мука - 1 ст.
- Молоко - 1,5 ст.
- Яйца - 1 шт.
- Сливочное масло - 40 г (половину в тесто, оставшуюся для жарки)
- Сахар - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
Для начинки
- Ветчина - 150 г
- Сыр твердый - 150 г
- Базилик - по вкусу
Муку просеять в миску, добавляем соль, сахар и перемешать. Добавить яйцо.
Читайте такжеВкуснейшие блины на Масленицу: рецепты нежных праздничных лакомствНебольшими порциями влить молоко, постоянно перемешивая. Замесить тесто и оставить его минимум на 15 минут отдыха.
Приготовление начинки. Ветчину нарезать кубиком или тоненькими ломтиками, сыр натереть на терке.
В отдохнувшее тесто добавить растопленное сливочное масло. Перемешать.
Жарить блины с двух сторон до готовности на хорошо разогретой сковородке.
На готовый блин выложить ветчину и по желанию измельченный листик базилика. Сверху выложить натертый сыр.
Скрутить блины конвертиком. Перед подачей по желанию обжарить их до хрустящей корочки.
Блины с куриным фаршем и капустой
- Мука - 9-10 ст. л.
- Молоко - 600 мл
- Сахар - 1,5 ст. л.
- Соль - 0,25 ч. л.
- Сода - щепотка
- Яйцо - 1 шт.
- Растительное масло - 2 ст. л.
Для начинки
- Куриное филе - 250-300 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Капуста - 250 г
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Соль, специи - по вкусу
Приготовление начинки. Лук и капусту нарезать тонкой соломкой. Куриное филе измельчить приемлемым способом.
Разогреть сковороду, влив в нее пару ложек масла и слегка обжарить лук.
Добавить куриный фарш, посыпать специями и солью. Обжаривать 5-7 минут, разбивая комочки фарша. Затем добавить капусту и обжаривать 5 минут, постоянно помешивая.
Влить воду из чайника, чтобы она не полностью покрыла содержимое сковороды. Огонь сделать чуть меньше среднего и тушить фарш с капустой до мягкости. Когда вода выкипит, попробовать и добавить, чего не хватает. Остудить полученную начинку.
Приготовление блинов. Яйцо слегка взбить с солью и сахаром, влить стакан молока, размешать. Всыпать муку, вмешивая ручным венчиком до получения густого и гладкого теста.
Затем влить оставшееся молоко и растительное масло. Размешать, чтобы получилось жидкое тесто.
Поджарить блины на хорошо разогретой сковороде. Смазывать растительным маслом нужно лишь перед первым блином.
Испеченные блины начинить куриным фаршем с капустой, скрутив их трубочкой.
Блины с бананом и шоколадом
Для теста
- Мука - 125 г
- Яйца - 1 шт.
- Молоко - 150 мл
- Соль - щепотка
- Вода - 150 мл
- Масло сливочное (для жарки и смазывания блинов) - 25 г
Для начинки
- Бананы - 2 шт.
- Творог - 125 г
- Йогурт шоколадный - 125 мл
Просеять муку и соль в миску, сделать в середине углубление. Добавить яйцо и половину молока. Взбить все до однородной массы, после чего постепенно добавить молоко.
Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуОставить на 25 минут.
Смазать сковороду маслом, нагреть сковороду и налить немного теста. Поджарить с одной стороны на среднем огне. Перевернуть и поджарить с другой стороны до золотистого цвета.
Перенести блин на тарелку и смазать его сливочным маслом. Повторить все с остальными блинами.
Приготовление начинки. Размять бананы вилкой. Перемешать с творогом и йогуртом.
Разделить начинку между блинами и скрутить трубочкой.
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