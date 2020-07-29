Пышные и сочные пирожки в духовке: как приготовить с мясом, капустой и абрикосами

Невероятно ароматная и мягкая выпечка просто не может не понравиться!

Пышные, мягкие, с разной вкусной начинкой – такими являются печеные пирожки.

Приготовленные в духовке пирожки бывают на разный вкус: сладкие и несладкие, сдобные и слоеные. В отличие от жаренных на сковородке, они являются более полезными. Подкупают запеченные в духовке пирожки еще и невероятным ароматом.

Пирожки с мясом и картошкой

Для теста

Мука - 300 г

Яйца - 1 шт.

Сахар - 1 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Растительное масло - 60 мл

Молоко - 150 мл

Вода - 50 мл

Сухие дрожжи - 1 ч.л.

Для начинки

Фарш мясной - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Картофель - 2 шт.

Растительное масло - 1 ст.л.

Соль - по вкусу

Специи сухие - по желанию

Для смазывания

Яйца - 1 шт.

Сметана - 1 ст.л.

Муку просеять, чтобы обогатить кислородом.

Развести дрожжи в воде, добавив 1 чайную ложку сахара, перемешать. Оставить смесь на 20 минут – на поверхности должна появиться дрожжевая "шапочка".

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В глубокой посуде взбить яйцо с солью и сахаром, добавить теплое (не горячее) молоко, масло, перемешать. Ввести подошедшие дрожжи перемешать до однородности. Далее постепенно подсеевать муку, и замесить тесто. Вымешивать тесто рукой. Оно должно получиться мягкое, однородное и немного липнущим к рукам. Сформировать из теста шар, поместить в миску и накрыть салфеткой, чтобы не заветрилось. Положить в теплое место для подъема примерно на 2 часа.

Приготовление начинки. Лук мелко нарезать и обжарить с добавлением растительного масла 2-3 минуты. Добавить фарш, посолить, всыпать специи по вкусу. Обжаривать при частом помешивании до готовности фарша. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности, растолочь в пюре. Соединить фарш и картофель, перемешать. Начинку охладить.

Тесто выложить на стол, присыпанный мукой. Разделить на одинаковые кусочки. Каждый раскатать в лепешку, на середину положить начинку. Сформировать пирожок желаемой формы, хорошо защипать края.

Выложить пирожки на смазанный маслом противень, прикрыв полотенцем, оставить на 15 минут.

Перед отправлением в духовку смазать верх пирожков взбитым со сметаной яйцом. Выпекаем пирожки при 180°С в течение 20-25 минут до румяности.

Пирожки с абрикосами

Для теста

Мука - 4 ст.

Молоко 1,5% - 350 мл

Сухие дрожжи - 1 ст.л.

Растительное масло - 3 ст.л.

Яйца - 1 шт.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 3 ст.л.

Для начинки

Абрикосы - 1 кг

Сахар - 150 г

Для смазывания

Яйца - 1 шт.

Яйцо взбить с сахаром. Добавить соль и еще немного взбить. Влить теплое молоко.

Сухие дрожжи смешать с мукой.

Соединить сухие и жидкие ингредиенты, перемешать. Растительное масло влить в последнюю очередь.

Сначала ложкой, а потом руками замесить тесто. Вымешивать нужно минут 10-15, пока не перестанет липнуть к рукам. Хорошо вымешенное тесто накрыть полотенцем и оставить его в теплом месте на 1 час.

Тем временем абрикосы вымыть и избавить от косточек.

Когда тесто хорошо поднялось, разделить его на небольшие колобочки.

Каждую заготовку размять руками в лепешку, положить несколько абрикос и 1-2 чайную ложку сахара. Хорошо скрепить края, класть пирожки швом вверх, чтобы не вытекала начинка.

Выложить пирожки на пергамент для выпечки, смазанный растительным маслом.

Смазать пирожки слегка взбитым яйцом. Положить их в духовку примерно на 15 минут при минимальной температуре, чтобы пирожки хорошо поднялись.

Затем выпекать при 180°С до золотистого цвета, примерно 25 минут, но время зависит от особенностей духовки. Готовые пирожки слегка сбрызнуть водой, накрыть полотенцем и дать остыть.

Пирожки с капустой и яйцом

Для теста

Мука - 3 ст.

Вода - 1 ст.

Сухие дрожжи - 2 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 2 ст.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Для начинки

Капуста - 500 г

Зеленый лук - 1 г

Яйца - 3 шт.

Соль - по вкусу

Растительное масло - 2 ст.л.

В воде комнатной температуры развести дрожжи, соль, сахар, добавить растительное масло, перемешать. Небольшими порциями всыпать муку. Замесить тесто, которое не будет липнуть к рукам. Оставить его на 30 минут в теплом месте, чтобы подошло.

Капусту нашинковать и обжарить на сковороде с добавлением растительного масла до готовности. Посолить. Добавить к капусте мелко порезанный зеленый лук.

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Яйца сварить вкрутую, почистить, мелко нарезать. Добавить к капусте, перемешать.

Небольшой кусочек теста раскатать в кружочек. Выложить на тесто начинку. Сформировать пирожок, положить на противень, швом вниз. Оставить в теплом месте на 30 минут, чтобы подошли.

Выпекать в разогретой до 180°С духовке в течение 40 минут. При желании за 10 минут до конца приготовления смазать пирожки взбитым желтком.

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