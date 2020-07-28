Нежнейшие вареники с вишней: как приготовить невероятно вкусное блюдо

Невероятные вареники с сочной ягодной начинкой – просто невозможно удержаться, чтобы не попробовать!

Вареники с вишней – традиционное украинское блюдо. Благодаря вишне они имеют приятную кислинку и насыщенный аромат.

Тесто для таких вареников готовится из яиц, воды, щепотка соли и муки. Начинку готовят как из свежих ягод, из которых удалены косточки, так и из замороженных вишен.

Налепленные вареники отваривают в воде до готовности теста, или же готовят на пару.

Вареники с вишней

Мука пшеничная - 250 г + 100 г (в замес)

Яйцо куриное - 1 шт.

Вишня - 250 г

Вода - 110 мл

Масло сливочное - 30 г

Соль - по вкусу

Сахар - по вкусу

В воду комнатной температуры вбить яйцо. Хорошо размешать, чтобы желток растворился в воде.

Добавить в муку соль и перемешать. Сделать в муке лунку и частями влить туда жидкость, постепенно замешивая тесто.

Тесто выложить на стол и понемногу вмешивать оставшуюся муку, около 15 минут. Тесто должно быть настолько плотным, что вымешивать его будет довольно трудно. Придать тесту форму шара, собирая его со всех сторон вовнутрь, запечатать в пищевую пленку или в пакетик.

Поместить тесто в маленькую емкость. В большую емкость налить теплую воду и отправить туда емкость с тестом. Оставить минимум на 1 час.

Из вишни вынуть косточки и сложить в сито, чтобы стек лишний сок.

Снять с теста пищевую пленку и разделить на несколько частей. Тонко раскатать его на столе присыпанном мукой. Круглой формой вырезать заготовки для вареников и сложить на тарелку, сразу накрыв их пищевой пленкой.

На каждый кружочек выложить 0,5 чайной ложки сахара и вишенки. Соединить края и тщательно защипать. Таким образом сформировать все вареники.

Кипящую воду посолить и опустить туда вареники по одному. Перемешать и ждать повторного закипания. После закипания варить до готовности в течение 3-4 минут.

Подавать такие вареники лучше всего со сметаной, предварительно смазав маслом.

Вареники с вишней на пару

Мука - 800 г

Кефир (жирность 3,2%) - 1,5 ст.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сода - 1 ч. л.

Вишня - 500 г

Масло сливочное - 100 г

Соль - 2 г

Сахар (для начинки) - 100 г

Муку просеять в миску, сделать углубление.

Кефир согреть до комнатной температуры. Вылить его в муку, вбить яйцо, всыпать щепотку соли, неполную чайную ложку соды. Перемешать. Замесить тесто – оно не должно быть крутым. Накрыть полотенцем и дать отлежаться минут 15-20.

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Тем временем очистить вымытую вишню от косточек любым способом.

Раскатать тесто толщиной примерно 1-1,5 см. Вырезать из него простым стаканом кружочки. На серединку каждого положить 1 чайную ложку сахара, затем вишню. Защипнуть края теста.

В кастрюльку налить воду, чтобы она не доставала пару см до пароварки. Застелить марлей в два слоя, чтобы вареники не прилипали. Выложить их, сколько поместится, накрыть крышкой и варить 4 минуты при активном кипении (если вареники большого размера).

Сразу же смазать вареники сливочным маслом.

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