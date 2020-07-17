Нежные вареники с творогом: как приготовить невероятно вкусное блюдо

Такие шикарные вареники будут хороши со сметаной, вареньем или свежими ягодами.

Вареники с творогом, да еще и в сметане – просто невероятно вкусно! Тонкое нежное тесто в сочетании с сочной творожной начинкой образует изумительную вкусовую гамму.

В целом это довольно простое в приготовлении блюдо, которое занимает почетное место в украинской кухне, является ее настоящей классикой. Тесто для домашних вареников можно готовить как на воде, так и на сыворотке, молоке и кефире. Такие вареники получаются особенно нежными.

Вареники с творогом на кефире

Мука - 2,5-3 ст.

Кефир - 1 ст.

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка

Сахар - 1 ч. л.

Сода -1/3 ч. л.

Для начинки

Творог - 250 г

Желток - 1 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - щепотка

В емкость налить кефир, добавить яйцо, сахар, соль и соду. Хорошенько перемешать до однородности и дать соде повлиять, оставив на 5 минут.

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Постепенно добавлять муку. Его точное количество зависит от сорта и клейковины. Хорошо вымесить тесто, чтобы отставало от рук. Можно его также бросить несколько раз об стол.

Тесто накрыть и дать ему полежать в покое 15 минут.

Приготовление начинки. Творог протереть через сито от крупинок. Добавить желток, сахар и щепотку соли. Размешать до однородности.

Из теста сделать колбаску, нарезать ее на кусочки. Каждый кусочек расплющить и слегка раскатать. Слепить вареники, выложив их на посыпанную мукой поверхность.

Отварить вареники в подсоленной воде. После всплытия варить еще 3-4 минуты.

Готовые вареники разложить на блюде, чтобы не слипались. Хорошо подавать такие вареники едят со сметаной или ягодами.

Вареники с сыром и зеленью на воде

Мука - 400 г (+ чтобы присыпать рабочую поверхность)

Вода для теста - 200 мл

Творог - 300 г

Куриные яйца - 1 шт.

Зеленый лук - 70 г

Петрушка - 30 г

Растительное масло - 50 мл

Соль - по вкусу

Сливочное масло - 50 г

Муку просеять в миску. Добавить соль. Все хорошо перемешать.

Необходимое количество воды вскипятить и добавить в нее растительное масло. Перемешать.

Сделать в смеси из муки небольшое углубление и влить в середину горячую воду с маслом. Перемешать сначала ложкой или лопаткой. Когда тесто немного остынет, переложить его на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и замесить тугое эластичное тесто.

Завернуть тесто в пищевую пленку и дать постоять ему 20-30 минут.

Приготовление начинки. Зеленый лук и петрушку промыть и мелко порезать. Творог перетереть через сито или размять вилкой. Вбить в него яйцо, добавить немного соли и все перемешать до однородной консистенции. Всыпать в творожную массу измельченную зелень и снова перемешать.

Раскатать тесто. Стаканом или чашкой вырезать из него кружочки. В середину каждого положить творожную начинку, после чего плотно защепить края вареников.

В кастрюлю налить воду и положить ее на сильный огонь. Как только вода закипит, посолить ее и бросить все вареники. Размешать, чтобы не слиплись между собой. Снова довести воду до кипения. Как только вареники всплывут на поверхность, варить их еще 3-4 минуты на среднем огне.

Готовые вареники смазать сливочным маслом. Подавать можно со сметаной и зеленью.

Вареники с творогом на молоке

Яйцо куриное - 3 шт. (белки - в тесто, желток - в начинку)

Вода - 0,5 ст.

Молоко - 0,5 ст.

Мука

Соль - по вкусу

Творог - 250 г

Сахар - 1 ст. л.

Масло сливочное - 1 ст. л.

Яичные белки смешать с водой, молоком, солью и хорошо перемешать. Постепенно добавляя в эту массу муку, замесить крутое тесто. Оставить на 30-40 минут.

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Приготовление начинки. Творог растереть с сахаром, яичным желтком и растопленным сливочным маслом.

Раскатать тесто в тонкий пластик, и вырезать кружочки с помощью стакана или чашки. На середину каждого кружочка положить начинку и защипнуть края.

Опустить вареники в кипящую, подсоленную воду и варить, пока не всплывут.

Подавать вареники можно со сметаной.

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