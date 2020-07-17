Нежные вареники с творогом: как приготовить невероятно вкусное блюдо
Вареники с творогом, да еще и в сметане – просто невероятно вкусно! Тонкое нежное тесто в сочетании с сочной творожной начинкой образует изумительную вкусовую гамму.
В целом это довольно простое в приготовлении блюдо, которое занимает почетное место в украинской кухне, является ее настоящей классикой. Тесто для домашних вареников можно готовить как на воде, так и на сыворотке, молоке и кефире. Такие вареники получаются особенно нежными.
Вареники с творогом на кефире
- Мука - 2,5-3 ст.
- Кефир - 1 ст.
- Яйцо - 1 шт.
- Соль - щепотка
- Сахар - 1 ч. л.
- Сода -1/3 ч. л.
Для начинки
- Творог - 250 г
- Желток - 1 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - щепотка
В емкость налить кефир, добавить яйцо, сахар, соль и соду. Хорошенько перемешать до однородности и дать соде повлиять, оставив на 5 минут.
Читайте такжеСолнечное лакомство зимой: рецепты вкусного варенья из персиков
Постепенно добавлять муку. Его точное количество зависит от сорта и клейковины. Хорошо вымесить тесто, чтобы отставало от рук. Можно его также бросить несколько раз об стол.
Тесто накрыть и дать ему полежать в покое 15 минут.
Приготовление начинки. Творог протереть через сито от крупинок. Добавить желток, сахар и щепотку соли. Размешать до однородности.
Из теста сделать колбаску, нарезать ее на кусочки. Каждый кусочек расплющить и слегка раскатать. Слепить вареники, выложив их на посыпанную мукой поверхность.
Отварить вареники в подсоленной воде. После всплытия варить еще 3-4 минуты.
Готовые вареники разложить на блюде, чтобы не слипались. Хорошо подавать такие вареники едят со сметаной или ягодами.
Вареники с сыром и зеленью на воде
- Мука - 400 г (+ чтобы присыпать рабочую поверхность)
- Вода для теста - 200 мл
- Творог - 300 г
- Куриные яйца - 1 шт.
- Зеленый лук - 70 г
- Петрушка - 30 г
- Растительное масло - 50 мл
- Соль - по вкусу
- Сливочное масло - 50 г
Муку просеять в миску. Добавить соль. Все хорошо перемешать.
Необходимое количество воды вскипятить и добавить в нее растительное масло. Перемешать.
Сделать в смеси из муки небольшое углубление и влить в середину горячую воду с маслом. Перемешать сначала ложкой или лопаткой. Когда тесто немного остынет, переложить его на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и замесить тугое эластичное тесто.
Завернуть тесто в пищевую пленку и дать постоять ему 20-30 минут.
Приготовление начинки. Зеленый лук и петрушку промыть и мелко порезать. Творог перетереть через сито или размять вилкой. Вбить в него яйцо, добавить немного соли и все перемешать до однородной консистенции. Всыпать в творожную массу измельченную зелень и снова перемешать.
Раскатать тесто. Стаканом или чашкой вырезать из него кружочки. В середину каждого положить творожную начинку, после чего плотно защепить края вареников.
В кастрюлю налить воду и положить ее на сильный огонь. Как только вода закипит, посолить ее и бросить все вареники. Размешать, чтобы не слиплись между собой. Снова довести воду до кипения. Как только вареники всплывут на поверхность, варить их еще 3-4 минуты на среднем огне.
Готовые вареники смазать сливочным маслом. Подавать можно со сметаной и зеленью.
Вареники с творогом на молоке
- Яйцо куриное - 3 шт. (белки - в тесто, желток - в начинку)
- Вода - 0,5 ст.
- Молоко - 0,5 ст.
- Мука
- Соль - по вкусу
- Творог - 250 г
- Сахар - 1 ст. л.
- Масло сливочное - 1 ст. л.
Яичные белки смешать с водой, молоком, солью и хорошо перемешать. Постепенно добавляя в эту массу муку, замесить крутое тесто. Оставить на 30-40 минут.
Читайте такжеВкуснейшие шоколадные маффины: как приготовит нежный десерт
Приготовление начинки. Творог растереть с сахаром, яичным желтком и растопленным сливочным маслом.
Раскатать тесто в тонкий пластик, и вырезать кружочки с помощью стакана или чашки. На середину каждого кружочка положить начинку и защипнуть края.
Опустить вареники в кипящую, подсоленную воду и варить, пока не всплывут.
Подавать вареники можно со сметаной.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram