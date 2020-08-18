Вкусные пирожки с яблоками: как приготовить в духовке и на сковороде
Домашние пирожки с яблоками - это всегда очень вкусно и ароматно.
Пирожки с яблочной начинкой, в свою очередь, бывают двух основных видов: жареные на сковородке и печеные в духовке.
Начинкой в таких пирогах, конечно же, являются яблоки - либо измельченные сырые, либо обжаренные в масле. Довольно часто к яблокам также добавляют корицу, орехи, изюм.
Пирожки с яблоками в духовке
Для теста
- Мука - 3 ст. (объем стакана - 200 мл)
- Кефир - 1 ст.
- Масло растительное - 0,5 ст. + для смазывания пергамента
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Дрожжи прессованные - 15 г (или дрожжи сухие - 5 г)
Для начинки
- Яблоки - 4-5 шт.
- Корица молотая - 1 ч. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Крахмал - 1 ст. л.
- Сок лимонный - 1 ст. л.
для смазывания
- Желток - 1 шт.
- Молоко - 1 ст. л.
В муке сделать углубление и вылить туда теплые кефир и масло, добавить дрожжи и сахар. Слегка перемешать. Оставить в теплом месте на 10 минут.
Вымешивать тесто несколько минут. Должно получиться мягкое и эластичное тесто, не липнущее к столу. Выложить в миску и накрыть пищевой пленкой, оставить тесто минут на 40, чтобы оно подошло.
Приготовление начинки. Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Отжать из них сок руками, сбрызнуть соком лимона, чтобы не потемнели.
Добавить к яблокам сахар, корицу и крахмал. Хорошо перемешать.
Слегка обмять тесто. Разделить его на десять равных частей. Сделать шарики и дать им отдохнуть под пленкой примерно 10 минут.
Шарики теста растянуть руками на лепешки. Положить начинку, хорошо прищипнуть края.
Разогреть духовку до 180°С. Противень застелить пергаментом и смазать маслом. Выложить пирожки на пергамент.
Желток смешать с молоком и смазать им пирожки.
Отправить противень с пирожками в разогретую духовку. Выпекать пирожки примерно 15-20 минут. Остудить выпечку и можно ими наслаждаться.
Жареные пирожки с яблоками
Для теста
- Мука - около 600 г
- Сыворотка - 0,5 л
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сахар - 0,5 ч.л.
- Дрожжи (сухие) - 1 ст. л.
- Масло - 6 ст. л.
Для начинки
- Яблоко - 500 г
- Сахар - 100 г
- Вода - 2 ст. л.
Сыворотка должна быть теплой, добавить в нее соль, сахар, дрожжи и муку. Замесить некрутое тесто. Вылить на тесто масло и хорошо вымесить. Положить его в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник на 1 час.
Между тем можно приготовить начинку для пирожков. Яблоки помыть, удалить сердцевину, нарезать ломтиками, сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром. Влить в кастрюлю воду и тушить на слабом огне, пока масса не станет густой.
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По истечению указанного времени выложить тесто на стол. Разделить его на полоски, нарезать их на одинаковые кусочки и сформировать шарики.
Взять приготовленную и охлажденную начинку из яблок. Положить немного начинки на корж, и слепить таким образом пирожки.
Жарить пирожки на растительном масле на среднем огне до румяной корочки.
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