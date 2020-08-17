Нежно-ароматные блинчики с маком и яблоками: как приготовить вкусное блюдо

Аппетитные блины с сочной маково-яблочной начинкой просто не могут не понравиться!

Блинчики с маком - невероятно вкусное блюдо. Они могут быть отличным семейным завтраком или украшением праздничного стола.

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В целом налистники представляют собой блины с начинкой, завернутые рулетиком или конвертиком. При этом блины для них выпекаются тонкие и эластичные, а внутри налистников немало вкусной начинки, в нашем случае - сладкого и аппетитного мака.

Подавать блинчики, в зависимости от личных предпочтений, можно с различными соусами, вареньем, сметаной, соусом или просто с горячим растопленным сливочным маслом.

Блинчики с маком и яблоками

Для блинов

Молоко - 500 мл

Кефир - 500 мл

Мука - 2 ст.

Яйца - 3 шт.

Сахар - 1 ст.л.

Сода пищевая - 1 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Для начинки

Мак - 120 г

Яблоки - 5 шт.

Сливочное масло - 60 г

Лимоны - 0,5 шт.

Сахар - 200 г

Мягкий сыр (творожный) - 200 г

Сливки - 150 мл

Приготовление теста. Яйца взбить миксером до образования пышной массы.

Соду добавить в кефир, влить туда же теплое молоко, перемешать. Всыпать сахар, взбитые яйца и соль. Взбить все.

Всыпать просеянную муку, хорошо перемешать и аккуратно, помешивая, вливать молоко.

Добавить масло, снова перемешать. Тесто можно оставить на 10 минут под закрытой крышкой настояться, а затем хорошо перемешать.

Хорошо прогретую сковороду смазать перед первым блином сливочным маслом. Налить половником небольшую порцию теста на сковороду, разровнять его, формируя блин. Жарить на сильном огне до золотистого цвета.

Перевернуть и жарить еще 20-30 секунд с другой стороны. Готовый блин снять со сковороды и пожарить таким образом все.

Приготовление начинки. Залить мак кипятком и оставить на 15 минут. Затем хорошо перетереть.

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Очищенные яблоки нарезать на кубики.

Растопить в сковороде масло, добавить сахар, нагреть его до растворения. Выложить яблоки, тушить их до мягкости. Добавить мак и выдавить лимонный сок, сделать карамель.

Сливки взбить с сахаром, добавить в сливочный сыр и перемешать. Смазать блины этой намазкой, поверх выложить начинку и свернуть блины в рулет.

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