Хрустящие и сочные наггетсы: как приготовить вкусную закуску дома

Аппетитные куриные наггетсы - замечательная закуска, которую несложно приготовить в домашних условиях.

Наггетсы представляют собой кусочки сочного куриного филе в панировке, обжаренные на сковороде или во фритюре до хрустящей золотистой корочки.

Приготовить их совсем несложно. Однако блюдо довольно калорийное и не слишком полезное, поэтому часто употреблять его не стоит.

Куриные наггетсы на сковородке

Филе куриное - 700 г

Яйца куриные - 2 шт.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Паприка - по вкусу

Сухари панировочные

Масло подсолнечное

Нарезать куриное филе небольшими кусочками. В тарелке взбить вилочкой 2 яйца.

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Для панировки смешать панировочные сухари, соль, перец и паприку.

Разогреть масло в сковороде.

Мокнуть кусочек курицы в яичную смесь, затем - в панировку. Жарить куриные наггетсы до золотистой корочки. Готовые наггетсы переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира. Куриные наггетсы готовы.

Куриные наггетсы с сыром на сковороде

Куриные грудки - 400 г

Сыр - 200 г

Куриные яйца - 1 шт.

Молоко - 100 мл

Сухари панировочные - 100 г

Растительное масло - 50 мл

Соль - 1 ч.л.

Чеснок (молотый) - 0,5 ч.л. (или 4 головки свежего)

Куриное филе нарезать крупными кубиками.

Приготовление соуса. В миске размешать яйцо с молоком, молотым чесноком, солью и перцем.

В отдельной посуде подготовить панировочные сухари.

Нарезать сыр кубиками, в четыре раза меньше кубиков нарезанного мяса. Сделать в каждом куске филе надрез и вложить туда кубик сыра. Вставить его внутрь мяса. Посолить и поперчить фаршированное филе (для получения более нежных наггетсов, этого не делать).

Обмакнуть каждый кусочек филе в соус, а затем обвалять в сухарях. Жарить куриные наггетсы с сыром на разогретой сковороде с двух сторон до образования золотистой корочки.

Куриные наггетсы в духовке

Куриное филе - 600 г

Кефир - 1 ст.

Горчица - 1 ч.л.

Пармезан - 50 г

Миндаль - 50 г

Белый хлеб - 3 г

Смесь трав - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец острый молотый - по вкусу

Куриное филе нарезать небольшими, максимально одинаковыми кусочками.

Сложить их в миску, залить кефиром, добавить горчицу, немного соли и перца.

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Для панировки можно взять уже готовую крошку или приготовить самим. Для этого подсушить на сухой сковороде ломтики батона, измельчить. В чашу комбайна бросить миндаль и подсушенный хлеб. Все измельчить в крошку. Добавить тертый сыр, сушеные травы, соль и перец. Перемешать.

Обвалять куриное филе в панировке со всех сторон и сложить на решетку.

Выпекать наггетсы в разогретой до 190°С духовке около 20 минут или до хрустящей корочки. Дать куриные наггетсы слегка остыть и подавать к столу.

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