Хрустящие и сочные наггетсы: как приготовить вкусную закуску дома
Наггетсы представляют собой кусочки сочного куриного филе в панировке, обжаренные на сковороде или во фритюре до хрустящей золотистой корочки.
Приготовить их совсем несложно. Однако блюдо довольно калорийное и не слишком полезное, поэтому часто употреблять его не стоит.
Куриные наггетсы на сковородке
- Филе куриное - 700 г
- Яйца куриные - 2 шт.
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Паприка - по вкусу
- Сухари панировочные
- Масло подсолнечное
Нарезать куриное филе небольшими кусочками. В тарелке взбить вилочкой 2 яйца.
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Для панировки смешать панировочные сухари, соль, перец и паприку.
Разогреть масло в сковороде.
Мокнуть кусочек курицы в яичную смесь, затем - в панировку. Жарить куриные наггетсы до золотистой корочки. Готовые наггетсы переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишнего жира. Куриные наггетсы готовы.
Куриные наггетсы с сыром на сковороде
- Куриные грудки - 400 г
- Сыр - 200 г
- Куриные яйца - 1 шт.
- Молоко - 100 мл
- Сухари панировочные - 100 г
- Растительное масло - 50 мл
- Соль - 1 ч.л.
- Чеснок (молотый) - 0,5 ч.л. (или 4 головки свежего)
Куриное филе нарезать крупными кубиками.
Приготовление соуса. В миске размешать яйцо с молоком, молотым чесноком, солью и перцем.
В отдельной посуде подготовить панировочные сухари.
Нарезать сыр кубиками, в четыре раза меньше кубиков нарезанного мяса. Сделать в каждом куске филе надрез и вложить туда кубик сыра. Вставить его внутрь мяса. Посолить и поперчить фаршированное филе (для получения более нежных наггетсов, этого не делать).
Обмакнуть каждый кусочек филе в соус, а затем обвалять в сухарях. Жарить куриные наггетсы с сыром на разогретой сковороде с двух сторон до образования золотистой корочки.
Куриные наггетсы в духовке
- Куриное филе - 600 г
- Кефир - 1 ст.
- Горчица - 1 ч.л.
- Пармезан - 50 г
- Миндаль - 50 г
- Белый хлеб - 3 г
- Смесь трав - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец острый молотый - по вкусу
Куриное филе нарезать небольшими, максимально одинаковыми кусочками.
Сложить их в миску, залить кефиром, добавить горчицу, немного соли и перца.
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Для панировки можно взять уже готовую крошку или приготовить самим. Для этого подсушить на сухой сковороде ломтики батона, измельчить. В чашу комбайна бросить миндаль и подсушенный хлеб. Все измельчить в крошку. Добавить тертый сыр, сушеные травы, соль и перец. Перемешать.
Обвалять куриное филе в панировке со всех сторон и сложить на решетку.
Выпекать наггетсы в разогретой до 190°С духовке около 20 минут или до хрустящей корочки. Дать куриные наггетсы слегка остыть и подавать к столу.
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