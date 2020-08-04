Вкусная домашняя кабачковая икра: как приготовить аппетитную закуску с майонезом

Неповторимая заготовка из кабачков готовится довольно просто.

Кабачковая икра – простая и очень популярная закуска. Рецепт такой икры может включать только овощи, а можно использовать для ее приготовления еще и, например, майонез.

Кабачковая икра с майонезом

Кабачки (очищенные от кожицы и семян) - 3 кг

Чеснок (большой) - 10-15 зуб.

Томатная паста (или соус) - 250 г

Майонез (жирный) - 250 г

Соль - 1 ст. л.

Сахар - 100 г

Перец красный жгучий (молотый) - 0,5 ч. л.

Масло растительное - 100 г

Уксус (9%) - 2 ст. л.

Кабачки помыть, порезать, очистить от кожуры и семян. Пропустить их через мясорубку вместе с чесноком.

Читайте такжеКак приготовить дома чизкейк: пошаговый рецепт

Добавить майонез, томатную пасту, соль, сахар, перец, масло и варить на медленном огне 2,5-3 часа, периодически помешивая.

Между тем помыть банки, простерилизовать. Можно это сделать следующим образом: налить в банки немного кипятка, накрыть их крышками. Положить банка в микроволновку на 5-6 минут, пока вода в ней не закипит.

После завершения указанного времени, влить в икру 2 столовые ложки уксуса и выключить. Разлить икру в банки и закрутить.

Кабачковая икра с майонезом и морковью

Кабачки - 3 кг

Морковь - 250 г

Лук - 250 г

Томатная паста - 250 г

Майонез - 250 г

Соль - 40 г

Сахар - 50 г

Кабачки лучше выбирать молодые, пока в них не образовались семена. Помыть их, перекрутить через мясорубку вместе с луком и морковью.

Выложить овощи в кастрюлю, добавить сахар, посолить.

Варить нужно час-полтора на слабом огне, не забывая помешивать. По истечении указанного времени добавить томатную пасту и майонез, тщательно перемешать массу и снова варить 1,5 часа.

Готовую икру разложить по стерильным банкам, герметично закрыть.

Кабачково-тыквенная икра с майонезом

Кабачки - 1 кг

Тыква (очищенная) - 2 кг

Лук - 0,5 кг

Майонез - 250 г

Томатная паста - 300 г

Масло растительное - 150 г

Сахар - 100 г

Соль - 60 г

Перец черный молотый - 0,5 ч.л.

Лавровый лист - 1 шт.

Кабачки и тыкву очистить от кожуры. Порезать на небольшие кусочки и пропустить через мясорубку. Добавить пропущенную через мясорубку лук. Потом - томат, майонез и растительное масло.

Читайте такжеКак приготовить дома нежные и тонкие блинчики: лучшие рецепты

Положить икру в кастрюле на огонь и варить, обязательно помешивая, около одного часа. Посолить будущую икру, всыпать сахар и перец молотый.

Перемешать все и варить на маленьком огне еще час. За 5 минут до окончания варки положить в массу лавровый лист. Сняв икру с плиты, вытащить и выбросить лавровый лист. Можно разложить по банкам и положить в холодильник, а можно законсервировать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram