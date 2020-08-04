Вкусная домашняя кабачковая икра: как приготовить аппетитную закуску с майонезом
Кабачковая икра – простая и очень популярная закуска. Рецепт такой икры может включать только овощи, а можно использовать для ее приготовления еще и, например, майонез.
Кабачковая икра с майонезом
- Кабачки (очищенные от кожицы и семян) - 3 кг
- Чеснок (большой) - 10-15 зуб.
- Томатная паста (или соус) - 250 г
- Майонез (жирный) - 250 г
- Соль - 1 ст. л.
- Сахар - 100 г
- Перец красный жгучий (молотый) - 0,5 ч. л.
- Масло растительное - 100 г
- Уксус (9%) - 2 ст. л.
Кабачки помыть, порезать, очистить от кожуры и семян. Пропустить их через мясорубку вместе с чесноком.
Читайте такжеКак приготовить дома чизкейк: пошаговый рецепт
Добавить майонез, томатную пасту, соль, сахар, перец, масло и варить на медленном огне 2,5-3 часа, периодически помешивая.
Между тем помыть банки, простерилизовать. Можно это сделать следующим образом: налить в банки немного кипятка, накрыть их крышками. Положить банка в микроволновку на 5-6 минут, пока вода в ней не закипит.
После завершения указанного времени, влить в икру 2 столовые ложки уксуса и выключить. Разлить икру в банки и закрутить.
Кабачковая икра с майонезом и морковью
- Кабачки - 3 кг
- Морковь - 250 г
- Лук - 250 г
- Томатная паста - 250 г
- Майонез - 250 г
- Соль - 40 г
- Сахар - 50 г
Кабачки лучше выбирать молодые, пока в них не образовались семена. Помыть их, перекрутить через мясорубку вместе с луком и морковью.
Выложить овощи в кастрюлю, добавить сахар, посолить.
Варить нужно час-полтора на слабом огне, не забывая помешивать. По истечении указанного времени добавить томатную пасту и майонез, тщательно перемешать массу и снова варить 1,5 часа.
Готовую икру разложить по стерильным банкам, герметично закрыть.
Кабачково-тыквенная икра с майонезом
- Кабачки - 1 кг
- Тыква (очищенная) - 2 кг
- Лук - 0,5 кг
- Майонез - 250 г
- Томатная паста - 300 г
- Масло растительное - 150 г
- Сахар - 100 г
- Соль - 60 г
- Перец черный молотый - 0,5 ч.л.
- Лавровый лист - 1 шт.
Кабачки и тыкву очистить от кожуры. Порезать на небольшие кусочки и пропустить через мясорубку. Добавить пропущенную через мясорубку лук. Потом - томат, майонез и растительное масло.
Читайте такжеКак приготовить дома нежные и тонкие блинчики: лучшие рецепты
Положить икру в кастрюле на огонь и варить, обязательно помешивая, около одного часа. Посолить будущую икру, всыпать сахар и перец молотый.
Перемешать все и варить на маленьком огне еще час. За 5 минут до окончания варки положить в массу лавровый лист. Сняв икру с плиты, вытащить и выбросить лавровый лист. Можно разложить по банкам и положить в холодильник, а можно законсервировать.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram