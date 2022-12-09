Что приготовить из 2-3 ингредиентов и как сделать это вкусно и быстро - рассказывает УНИАН.

У каждой хозяйки есть свое фирменное блюдо. Но на его приготовление, как правило, нужно время. Но что делать, если времени нет и в холодильнике практически ничего нет, а гости вот-вот нагрянут? Чтобы не упасть в грязь лицом, УНИАН предлагает несколько рецептов горячих бутербродов с хрустящей корочкой и различной начинкой - в духовке, на сковороде и в микроволновке.

Раньше мы рассказывали, как приготовить самые вкусные намазки на хлеб, для которых не нужно много времени.

Горячие бутерброды с сыром - на сковороде

Хлеб - 2 ломтика

Сливочное масло - 1 ст. л.

Твердый сыр - 2 слайса

Намажьте хлеб с одной стороны сливочным маслом.

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Берите хлеб на свой вкус - белый, черный, со злаками.

Разогрейте на среднем огне сковороду и положите на нее один ломтик хлеба - вниз смазанной маслом стороной. Поверх хлеба положите 1–2 ломтика сыра, затем накройте вторым ломтиком хлеба так, чтобы смазанная маслом сторона была сверху.

Можно использовать сыр гауда или чеддер. Если хотите, чтобы сыр расплавился быстрее, то натрите его.

Подержите сэндвич на сковороде 3–4 минуты, чтобы нижний ломтик зарумянился. Затем переверните бутерброд и обжарьте его еще в течение 2–3 минут со второй стороны - пока сыр не расплавится.

Горячие бутерброды с колбасой и сыром в кляре - на сковороде

Хлеб - 2 ломтика

Колбаса или ветчина - 2 слайса

Твердый сыр - 2 слайса

Горчица - 1 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 2 ст. л.

Соль - щепотка

Чёрный молотый перец - щепотка

Сливочное масло - 1 ст. л.

Смажьте ломтики хлеба с одной стороны горчицей. Сверху на горчицу выложите по кусочку твердого сыра и колбасы или ветчины. Сложите сэндвич.

Приготовьте кляр: смешайте 1 яйцо с 2 ст. л. молока, всыпьте щепотку соли и щепотку перца, хорошо перемешайте.

Растопите на сковороде сливочное масло, обмакните сэндвич в кляр, а затем выложите на сковороду с растопленным маслом. Жарьте по 1 минуте с каждой стороны.

Горячие бутерброды с курицей и грибами - на сковороде

Батон или багет

Филе курицы - 100 г

Грибы - 50 г

Сыр - 50 г

Яйцо - 3 шт.

Лук - 1/2 шт.

Молоко - 4-5 ст. л.

Соль - по вкусу

Приготовьте начинку: отварите куриное филе и нарежьте кусочками. Измельчите лук, мелко нарежьте грибы и обжарьте их до золотистого цвета. Сыр натрите. Соедините все ингредиенты, добавьте яйца и молоко, перемешайте и посолите.

Батон нарежьте ломтиками толщиной 1 см, вырежьте из них мякиш. Выложите ломтики хлеба на разогретую сковородку с растительным маслом, внутрь начинку и обжарьте бутерброды с двух сторон по несколько минут до золотистой корочки.

Горячие бутерброды в духовке - с сыром и помидорами

Хлеб - 2 ломтика

Сыр - 2-4 слайса

Помидоры - 2-3 ломтика

Сливочное масло - 1 ст. л.

Разогрейте духовку до 220°C. Намажьте ломтики хлеба с одной стороны сливочным маслом и положите на противень смазанной стороной вниз. Сверху выложите на хлеб 1–2 ломтика сыра.

Можно взять моцареллу или гауду.

Поверх сыра положите ломтики помидора (томаты можно нарезать кубиками). Подержите в духовке, чтобы сыр начал пузыриться. Достаньте противень и сложите сэндвич. Поставьте бутерброд в духовку еще на 3–4 минуты.

Бутерброды со шпротами в духовке - рецепт с помидорами и чесноком

Хлеб - 2 ломтика

Шпроты - 4 шт.

Помидор - 2 слайса

Сыр - 10 г

Майонез - 1 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Натрите сыр на мелкой терке. пропустите через пресс зубчик чеснока и смешайте его с майонезом. Смажьте хлеб майонезом с чесноком, сверху выложите слайсы помидора, а на помидор - шпроты. Посыпьте сверху тертым сыром. Выложите бутерброды на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180°С на 10-15 минут.

Горячие бутерброды с сыром и яблоком - в микроволновке

Хлеб - 2 ломтика

Твердый сыр - 2-4 слайса

Яблоко - 2 ломтика

Положите на один ломтик хлеба 1–2 тонких кусочка сыра, сверху - ломтики яблока толщиной около 0,5 см и накройте все сверху вторым ломтиком хлеба. Заверните бутерброд в бумажное полотенце и отправьте в микроволновку. Нагревайте сэндвич 15–20 секунд, пока не расплавится сыр. Чтобы проверить готовность, разверните бутерброд и посмотрите, расплавился ли сыр. Если нет, отправьте его в микроволновку еще на 15 секунд.

Горячие бутерброды с соусом бешамель и яйцом - в микроволновке

Хлеб - 2 ломтика

Ветчина - 2 слайса

Твердый сыр - 2 слайса

Яйцо - 1 шт.

Для соуса бешамель:

Молоко - 125 мл

Мука - 1 ст. л.

Сливочное масло - 25 г

Горчица дижонская - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Приготовьте соус: растопите в сотейнике сливочное масло, добавьте муку, размешайте до однородности. Порциями влейте молоко, постоянно помешивая. Проварите 2 минуты, чтобы соус загустел. Добавьте горчицу, доведите до вкуса солью и черным перцем.

Хлеб подсушите или поджарьте с обеих сторон. Выложите на каждый ломтик ветчину, сыр и полейте соусом. Отправьте бутерброды в микроволновку - сыр должен расплавиться. Пожарьте яичницу и выложите ее на готовые бутерброды.

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