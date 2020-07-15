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Ароматно-пряные баклажаны по-корейски: как приготовить пикантную закуску

10:57, 15 июля 2020
Рецепты
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Вкусные баклажаны по-корейски - рецепт / фото ua.depositphotos.com

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Это овощ прекрасно сочетается с другими продуктами. Чаще всего это сырая морковь, натертая на специальной терке, болгарский перец и репчатый лук.

Традиционно блюдо сдабривают специями и заливают заправкой. Баклажанам по-корейски дают настояться, чтобы вкусы сплелись, а овощи хорошо промариновались.

Пикантные баклажаны по-корейски

  • Баклажаны (средние) - 3 шт.
  • Перец сладкий - 2 шт.
  • Лук (большой) - 1 шт.
  • Морковь (крупная) - 1 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Петрушка - 1 пучок
  • Кунжут - 2 ст.л.

Для соуса

  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Уксус - 2 ст.л.
  • Соевый соус - 2 ст.л.
  • Мед - 1 ст.л.
  • Кориандр - 1 ч.л.
  • Красный молотый перец - 0,5 ч.л.
  • Перец черный - 0,5 ч.л.

Баклажаны нарезать небольшими полосками длиной 4-6 см. Выложить на противень, чуть посолить, сбрызнуть растительным маслом. Запечь в духовке до готовности при 200°С или можна обжарить на растительном масле.

Как приготовить баклажаны по-корейски / фото ua.depositphotos.com

Порезать мелко петрушку, добавить измельченный чеснок, посолить, перемешать и дать постоять. Тем временем лук нарезать четверть кольцами, перец тонкой соломкой, морковь потереть на терке.

Для приготовления соуса взбить вилкой все составляющие.

Смешать подготовленные овощи, остывшие баклажаны, петрушку с чесноком и кунжут. Заправить соусом, хорошо размешать и дать настояться не менее двух часов.

Баклажаны по-корейски с морковью и помидорами

  • Баклажаны - 4 шт.
  • Помидоры - 2-3 шт.
  • Болгарский перец - 2 шт.
  • Морковь - 1-2 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 3-4 зубчика
  • Молотый красный перец - по вкусу
  • Черный перец - по вкусу
  • Петрушка - по вкусу
  • Кориандр молотый - 1-2 ч. л.
  • Уксус яблочный 9% (или лимонный сок) - 1-2 ст. л.
  • Растительное масло - 3-4 ст. л.
  • Кунжут - 1-2 ч. л.
  • Соль - по вкусу
  • Мед (или сахар) - 1 ч. л.
  • Соевый соус - 1-2 ст. л.

Баклажаны помыть, порезать вдоль тонкими полосками. Посыпать 1 столовой ложкой соли. Перемешать и оставить на 30 минут.

Лук нарезать тонкими полукольцами. Зелень мелко нарезать, чеснок раздавить в чесночнице. Морковь натереть на терке для корейской моркови или на обычной крупной терке. Перец очистить от семян, нарезать тонкой соломкой. Помидоры нарезать соломкой.

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Помыть холодной водой баклажаны, отжать. Разогреть сковороду, налить 2 столовые ложки растительного масла. В горячее масло выложить баклажаны. Обжаривать их 7-10 минут, помешивая, на среднем огне. Выложить в миску, охладить.

Выложить в миску все составляющие. Овощи посыпать кориандром, перцем, кунжутом, смешать с медом, чесноком и зеленью. Все перемешать, добавить уксус и соевый соус. По желанию можно еще добавить растительное масло. Перемешать и положить баклажаны по-корейски на сутки в холодильник.

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