Ароматно-пряные баклажаны по-корейски: как приготовить пикантную закуску
Баклажаны по-корейски – пикантная и оригинальная закуска.
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Это овощ прекрасно сочетается с другими продуктами. Чаще всего это сырая морковь, натертая на специальной терке, болгарский перец и репчатый лук.
Традиционно блюдо сдабривают специями и заливают заправкой. Баклажанам по-корейски дают настояться, чтобы вкусы сплелись, а овощи хорошо промариновались.
Пикантные баклажаны по-корейски
- Баклажаны (средние) - 3 шт.
- Перец сладкий - 2 шт.
- Лук (большой) - 1 шт.
- Морковь (крупная) - 1 шт.
- Чеснок - 3 зубчика
- Петрушка - 1 пучок
- Кунжут - 2 ст.л.
Для соуса
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Уксус - 2 ст.л.
- Соевый соус - 2 ст.л.
- Мед - 1 ст.л.
- Кориандр - 1 ч.л.
- Красный молотый перец - 0,5 ч.л.
- Перец черный - 0,5 ч.л.
Баклажаны нарезать небольшими полосками длиной 4-6 см. Выложить на противень, чуть посолить, сбрызнуть растительным маслом. Запечь в духовке до готовности при 200°С или можна обжарить на растительном масле.
Порезать мелко петрушку, добавить измельченный чеснок, посолить, перемешать и дать постоять. Тем временем лук нарезать четверть кольцами, перец тонкой соломкой, морковь потереть на терке.
Для приготовления соуса взбить вилкой все составляющие.
Смешать подготовленные овощи, остывшие баклажаны, петрушку с чесноком и кунжут. Заправить соусом, хорошо размешать и дать настояться не менее двух часов.
Баклажаны по-корейски с морковью и помидорами
- Баклажаны - 4 шт.
- Помидоры - 2-3 шт.
- Болгарский перец - 2 шт.
- Морковь - 1-2 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 3-4 зубчика
- Молотый красный перец - по вкусу
- Черный перец - по вкусу
- Петрушка - по вкусу
- Кориандр молотый - 1-2 ч. л.
- Уксус яблочный 9% (или лимонный сок) - 1-2 ст. л.
- Растительное масло - 3-4 ст. л.
- Кунжут - 1-2 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Мед (или сахар) - 1 ч. л.
- Соевый соус - 1-2 ст. л.
Баклажаны помыть, порезать вдоль тонкими полосками. Посыпать 1 столовой ложкой соли. Перемешать и оставить на 30 минут.
Лук нарезать тонкими полукольцами. Зелень мелко нарезать, чеснок раздавить в чесночнице. Морковь натереть на терке для корейской моркови или на обычной крупной терке. Перец очистить от семян, нарезать тонкой соломкой. Помидоры нарезать соломкой.
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Помыть холодной водой баклажаны, отжать. Разогреть сковороду, налить 2 столовые ложки растительного масла. В горячее масло выложить баклажаны. Обжаривать их 7-10 минут, помешивая, на среднем огне. Выложить в миску, охладить.
Выложить в миску все составляющие. Овощи посыпать кориандром, перцем, кунжутом, смешать с медом, чесноком и зеленью. Все перемешать, добавить уксус и соевый соус. По желанию можно еще добавить растительное масло. Перемешать и положить баклажаны по-корейски на сутки в холодильник.
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