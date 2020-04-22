Зеленский: выборы следующего президента должны быть электронными

По словам президента, украинцы должны иметь возможность выбирать президента онлайн.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести возможность электронного голосования на следующих президентских выборах.

Об этом говорится в фильме «Год Президента Зеленского», который транслировался в эфире ведущих украинских телеканалов.

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«У нас очень много нового, и мы действительно в ближайшие недели войдем в тройку самых современных стран в этом направлении (диджитализации - УНИАН) - у нас появилась «Дія», у нас уже есть электронный паспорт, права, есть техпаспорт, есть студенческий билет, а будет потом все - вся недвижимость, весь бизнес, все, что может быть, будет. Около восьми новых электронных документов готовится», - заявил он.

Зеленский также рассказал об одной из главных задач, которую ставит перед собой украинская власть: «выборы следующего президента должны быть электронными, то есть иметь такую возможность, как в некоторых странах это существует, например, в Эстонии».

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Министерство цифровой трансформации запустило в открытый доступ портал государственных услуг «Дія», на котором можно будет получить 27 публичных услуг онлайн. В частности, открыть ФОП, внести изменения в него или закрыть; оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.

Кроме открытия ФОПа, внесения изменений в него и закрытия, все остальные услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.

3 апреля Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование цифровых биометрических загранпаспортов и внутренних ID-карт в приложении «Дія».

15 апреля Кабинет министров Украины принял решение о реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и загранпаспорта в приложении «Дія».

Сегодня, 22 апреля, в Украине презентовали цифровой ID-паспорт, биометрический загранпаспорт гражданина Украины и электронный студенческий билет в мобильном приложении «Дія».