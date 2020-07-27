Зеленский ветировал закон об изменениях в законодательство о госслужбе

Президент подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы, определенного законом Украины «О государственной службе», - принципа стабильности.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственной службе» относительно кандидатского резерва».

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. Отмечается, что президент поддерживает восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы. В то же время он подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы, определенного законом Украины «О государственной службе», - принципа стабильности, в том числе и в работе государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории «А», и считает необходимым обеспечить для них гарантированную законом независимость от изменений политического руководства государства и государственных органов.

В связи с этим президент предлагает отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего от должности государственной службы категории «А» по ​​собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра, или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения премьер-министра Украины или соответствующего министра, или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа).

Зеленский также считает крайне важным и актуальным компетентное усиление состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Соответственно, предлагает включить в состав Комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории «А», относительно его профессиональной компетентности, а именно: стратегического видения, глубокого понимания стратегических национальных интересов, способности определять направления развития и осуществлять анализ и оценку проблем и перспектив устойчивого развития Украины, понимать актуальность проблем и вызовов в соответствующей сфере общественной и государственной жизни, а также способности к реализации амбициозных реформ.

Президент предлагает народным депутатам поддержать положения, согласно которым по решению субъекта назначения или руководителя государственной службы в соответствующем органе лица, назначенные на должности государственной службы путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса с учетом срочности назначения на соответствующие должности государственной службы, определенные ч. 1 и 2 ст. 34 закона «О государственной службе».

В случае, если субъект назначения или руководитель государственной службы считает, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности или принято решение о переводе их на другие вакантные должности, на такие должности государственной службы объявляется конкурс в течение двух недель после отмены карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Президент отмечает необходимость реализации указанных предложений и рассчитывает на полную поддержку со стороны парламента.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О государственной службе» относительно кандидатского резерва (№3491).

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