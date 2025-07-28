Зеленский спасает свое президентство после ошибки с НАБУ и САП, - колумнист Bloomberg

Антикоррупционный кризис поставил под сомнение будущее Зеленского, отмечает политический аналитик.

После попытки взять под контроль антикоррупционные органы президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с кризисом доверия. Теперь он должен доказать, что еще способен быть лидером демократической Украины, а не просто символом сопротивления, пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

Зеленский, бывший актер, который превратился в символ сопротивления в стиле Черчилля, недавно отказался от планов контролировать ключевые антикоррупционные органы государства. Хотя этот шаг позволил избежать политической катастрофы, его последствия обнажили глубокий кризис в украинской политике.

"Ошибка Зеленского по борьбе с коррупцией разрушила его героический имидж, построенный после 2022 года", - отмечает политический обозреватель Чемпион.

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Его решение вызвало не только волну протестов по всей стране, но и поставило под сомнение искренность его намерений.

Перед полномасштабной войной Зеленский имел рейтинг около 25%. Его стремительный рост популярности произошел благодаря твердой реакции на российское вторжение, харизматичному образу в хаки-футболке и легендарной фразе: "Мне нужны боеприпасы, а не эвакуация".

Однако романтический ореол не мог длиться вечно. Попытка вмешаться в работу НАБУ, САП и ВАКС - учреждений, созданных после Революции Достоинства - воспринимается как тревожный сигнал. Особенно в контексте обвинений в коррупции, приближающихся к близким друзьям Зеленского, в частности Алексею Чернышеву и соучредителю "Квартала 95" Тимуру Миндичу.

Сейчас общество не призывает к немедленной отставке президента - это могло бы дестабилизировать страну в разгар войны. Российские госСМИ "пускают слюнки" на такие перспективы, пишет Чемпион. Впрочем, эти события выявили потребность в перезагрузке управленческой вертикали, включая советников, которые фактически управляют страной с 2022 года.

Обозреватель пишет, что пришло время Зеленскому не просто говорить о реформах, а показать настоящую европейскую демократию в действии.

"Украинцам нужно видеть, что Зеленский и его команда разделяют их демократические стремления... И в то время, когда Киев просит иностранных союзников оплатить не только увеличение вооружения, но и помощь в повышении зарплат его военным, они также должны это увидеть. Несомненного мужества и умений Зеленского творить историю уже недостаточно", - подытожил автор.

Закон о НАБУ и САП - последние новости

Напомним, 22 июля Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы НАБУ и САП. Это вызвало критику у европейских партнеров Украины, а также спровоцировало акции протеста в Киеве и других городах Украины.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект (регистрационный номер 13533), в котором содержатся нормы о независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП, в Верховную Раду Украины.

В частности, в документе сообщается, что подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора Украины, Нацполиции - по методологии, согласованной со Службой безопасности Украины, - не реже одного раза в два года должно будет проводить полиграфологические исследования работников этих органов на предмет совершения действий в пользу России.

Заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению президентского законопроекта по усилению полномочий НАБУ и САП состоится в четверг, 31 июля.

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