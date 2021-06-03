Президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.
Он заверил, что в Украине, как и во всех других цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил. Ведь есть четко определенный график – "через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу".
"В случае с Владимиром Александровичем этот график был соблюден так, как и с любым другим гражданином", – отметил Подоляк.
На этот раз вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента.
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Когда Зеленский получил первую дозу вакцины от COVID-19
Первую дозу вакцины от коронавируса Зеленский получил 2 марта препаратом от AstraZeneca индийского производства.
Это произошло во время рабочей поездки президента на Донбасс.
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