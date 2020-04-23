Зеленский поблагодарил украинцев, которые отмечали Пасху дома

По данным Зеленского, в этом году богослужение посетило более 100 тысяч верующих.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые отмечали Пасху дома.

Читайте такжеЗеленский рассказал, от чего будут зависеть сроки карантина, вспомнив о пикниках и походах в церковь

Видеообращение президента опубликовано в Telegram-канале Офиса президента.

«Хочу поблагодарить всех украинцев, которые отмечали Пасху дома. Для всех это было необычно, но очень важно для нашего здоровья. В этом году богослужение посетило около 100 тысяч верующих. В то время как в прошлом году их было 7,5 миллиона. Эта разница доказывает, что мы являемся зрелыми, ответственными гражданами, которые думают о себе, о своих близких и украинских врачах. Считаю, мы большие молодцы и можем собой гордиться», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов связывает новый антирекорд заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки в Украине с несоблюдением карантина украинцами во время Вербного недели и на Пасху.

Читайте также: