Зеленский отправил управлять Закарпатьем уволенного главу СБУ Кировоградской области

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова на должность председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Читайте такжеЗеленский в четверг посетит Ужгород, представит нового главу Закарпатской ОГА – СМИСоответствующий указ № 151/2020 от 22 апреля размещен на сайте главы государства.

«Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации», - говорится в документе.

До назначения на должность генерал-майор Петров работал начальником Управления СБУ в Кировоградской области, с февраля 2017 года до августа 2019 года занимал должность руководителя Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, президент 17 апреля освободил Петрова от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области, которую он занимал с 27 августа 2019 года.