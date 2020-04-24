Зеленский одобрил изменения в регламент Рады о рассмотрении законопроектов с большим количеством поправок

Согласно документу, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, поправок в количестве, которое в пять раз или более превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии злоупотреблениям правами парламентариев во время законодательной процедуры, который Верховная Рада приняла 16 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемого Верховной Радой по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, которое в пять раз или более превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

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Особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, поддержанному ее решением, принятым на пленарном заседании большинством голосов народных депутатов от конституционного состава парламента, при условии предоставления народным депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

В случае принятия Верховной Радой решения о применении особой процедуры в двухдневный срок со дня принятия такого решения каждая депутатская фракция (депутатская группа) вправе определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и отправить в адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению. Каждый внефракционный народный депутат, предложения, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного своего неучтенного предложения, поправки, на которой он настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием ее номера в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом предложения, поправки.

Также документом определен порядок рассмотрения на пленарном заседании парламента законопроектов во втором чтении по особой процедуре.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043), которым вводится особая процедура рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

Позже сопредседатель группы «За будущее» Тарас Батенко и депутат из этой группы Ирина Констанкевич зарегистрировали в ВР проект постановления об отмене решения ВР о принятии закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры» (№ 1043-П).

Кроме того, с инициативой отменить решение о принятии закона были зарегистрированы еще три проекта постановлений № 1043-П1, № 1043-П2, № 1043-П3 соответственно народным депутатом от «Слуги народа» Александром Дубинским, внефракционным депутатом Антоном Поляковым и народным депутатом от «Слуги народа» Ольгой Василевской-Смаглюк.

24 апреля ВР отклонила эти проекты постановлений, открыв путь к подписанию закона.