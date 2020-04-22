Зеленский объяснил цель регулярной ротации министров

Сегодня в 19:00 на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях состоится премьерный показ ленты «Год президента Зеленского».

Кадровые перестановки в правительстве будут до тех пор, пока Кабинет министров не станет «идеальным».

Об этом сообщил Зеленский в фильме «Год президента Зеленского», цитирует Украинская правда.

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Зеленский утверждает, что за работой правительства, кроме премьера должен следить еще и президент.

«Если какой-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 19:00 на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях состоится премьерный показ ленты «Год президента Зеленского».