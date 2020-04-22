Зеленский: нужно "немножко времени" для возвращения украинских территорий

Президент отметил, что в процессе урегулирования есть «частичные победы», но нужно дождаться полного результата, когда украинские территории будут возвращены Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «нормандская встреча» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в декабре 2019 года в Париже была сложной, но никто ни перед кем «на коленях не стоял».

Об этом он сказал в фильме «Год президента Зеленского», который транслировался в эфире ведущих украинских телеканалов.

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«Мы, действительно, жмем на всех - и на россиян, и на европейцев. Что такое минский процесс? Ранее встречались в Минске раз в месяц или раз в три месяца, потому что у кого-то какие-то разные проблемы. Сейчас каждую неделю есть видеовстреча минской группы, мы ускорили этот процесс - и будут результаты. После каждой минской встречи должна быть «бумага», что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали», - заявил он.

«Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на самом высоком уровне, который только может быть. Но никто страну ведь не «сдал», ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили... на коленях я буду стоять - ничего этого не сделано. Мне кажется, что мы вышли из очень, очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса», - добавил он.

Президент отметил, что в процессе урегулирования есть «частичные победы», но нужно дождаться полного результата, когда украинские территории будут возвращены Украине. «Немного надо для этого времени», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, по результатам «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также в документе говорилось об обмене удерживаемыми лицами.

Кроме того, лидеры стран «нормандской четверки» задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.

Вместе с тем в коммюнике говорилось о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемой «формулы Штайнмайера».