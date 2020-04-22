Зеленский: мы подготовили судебную реформу

При этом он убежден в том, что сейчас есть «много судей нормальных и честных, действительно профессиональных».

Президент Владимир Зеленский заявил, что его команда подготовила судебную реформу, поскольку суды сейчас «работают профессионально, но в другую сторону».

Об этом он рассказал в интервью «Год президента Зеленского», цитирует ТСН.

Читайте также"Младше и ментально другие": Зеленский оценил нынешний состав Верховной Рады

При этом он убежден в том, что сейчас есть «много судей нормальных и честных, действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, она не работает справедливо».

«Она может и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить», – пояснил президент.

По его словам, судебную реформу уже подготовили.

«Сложно. Мы это сделаем», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 19:00 на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях состоится премьерный показ ленты «Год президента Зеленского».