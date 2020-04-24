СНБО готова продлить запрет российских соцсетей и интернет-сервисов
СНБО подготовил проект решения о применении санкций против российских социальных сетей и интернет-сервисов.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как отмечается, вопрос ограничительных мер в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, находится на контроле президента Владимира Зеленского и «в полном объеме» отработан Аппаратом СНБО.
Так, с целью применения санкций секретарь СНБО Украины Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет министров, Национальный банк и Службу безопасности с просьбой предоставить предложения по этому вопросу.
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На основании предоставленных предложений Аппаратом СНБО подготовлен проект решения, предусматривающий применение санкций против «более 400 юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие», говорится в сообщении.
«Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время», - сообщили в СНБО.
Как сообщалось, 10 апреля СБУ внесла предложения относительно продления запрета российских соцсетей еще на 3 года.
СБУ с начала карантина разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки про коронавирус. Установлено, что 10 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.