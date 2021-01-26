Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" был внесен в парламент Владимиром Зеленским 9 июня.

18 депутатов из "Слуги народа" отсутствовали на заседании, когда парламент рассматривал законопроект о всеукраинском референдуме. Еще двое партийцев не голосовали за законодательную инициативу президента Владимира Зеленского.

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Об этом говорится на сайте Рады.

Закон поддержали 226 депутатов "Слуги народа"; двое – Николай Сольский и Вадим Струневич – не голосовали, а 18 "слуг" на заседание не явились, в частности Андрей Боблях, Максим Гузенко, Дмитрий Гурин, Леся Забуранная, Николай Задорожный, Юрий Корявченков, Алексей Красов, Мария Мезенцева, Александр Мережко, Дмитрий Наталуха, Юлия Овчинникова, Тарас Тарасенко, Олег Тарасов, Игорь Фрис, Андрей Холодов, Елена Хоменко, Егор Чернев и Елизавета Ясько.

Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" был внесен в парламент Владимиром Зеленским 9 июня.

Что предусматривает закон О референдуме

Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума:

вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;

вопросы, отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

вопросы налогов, бюджета, амнистии;

вопросы, отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Автор: УНИАН